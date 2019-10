Niña en silla de ruedas elige disfrazarse de policía para Halloween, ¡y su silla es una patrulla!

Una gran ilusión para muchos niños en las festividades de Halloween es tener la posibilidad de disfrazarse (¡además de pedir dulces, claro!).

De esta manera, una niña en Carolina del Norte decidió disfrazarse de policía, transformando su silla de ruedas en una patrulla.

Su madre, una maestra llamada Stephanie Yarboro, compartió que a su hija realmente le encantan los agentes de policía.

A través de su cuenta de Twitter, compartió dos imágenes de su hija disfrazada con una sonrisa bastante pronunciada.

When your daughter loves police officers and Live PD, you have to let her dress up as a police officer and turn her wheelchair into a police car for Halloween! @OfficialLivePD pic.twitter.com/jZCoFo4Gb0

— Stephanie Yarboro (@sdyarboro) October 26, 2019