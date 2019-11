Habrá Clase G eléctrica pronto, confirma Mercedes-Benz

La Clase G eléctrica de Mercedes-Benz está en camino. Así lo confirma la marca vía su CEO Ola Källenius.

Se confirma que formará parte del plan global de la marca, que lanzará al menos 10 autos totalmente eléctricos para 2022. Y con algunos que ya hemos visto, como producción o concepto. La Clase G será uno de ellos, lo que hace sentido.

Sascha Pallenberg, quien es responsable de la transformación digital de la empresa, citó a su jefe:

Mercedes podría usar tecnología de hidrógeno para cumplir con lo dicho. Sin embargo Källanius afirmó que será un eléctrico. ¿Será nombrado EQG? no lo sabemos, pero formará parte de la visión general de la marca.

#Daimler CEO Källenius: ”There will be a zero-emission #EV version of the #MercedesBenz G-Class. In the past there were discussions whether we should eliminate the model, the way I see things now I'd say the last Mercedes to be built will be a G-Class" #AMWKongress #eMobility pic.twitter.com/tAS6tzpR3Y

— Sascha Pallenberg 潘賞世 (@sascha_p) November 7, 2019