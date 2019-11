Esto es lo que realmente quieren los millennials en su auto

Como ya lo sabemos, los millennials se han destacado en la sociedad por su complejo comportamiento e ideas. Sin embargo, esto no es nada nuevo, pues en las generaciones pasadas sucedió exactamente lo mismo.

Las personas nacidas entre 1982 y 2001, representan un gran reto para la vida en general. Desde los temas laborales, familiares y hasta la necesidad que tienen las marcas por satisfacerlos.

Hay un millón de cuestionamientos para hacer feliz a los millennials, pero el que tiene la industria automotriz va más allá. No solo porque se busque aumentar la venta de autos, si no porqué los pensamientos y las necesidades de esta generación son sumamente específicas.

¿Pero qué es lo que realmente busca esta generación en un auto? A continuación, te diremos 5 facts que todo millennial busca tener en su primer auto y que por ningún motivo perdonaría su falta de existencia.

Los millennials quieren conectividad con sus dispositivos

¡Básico para hacer feliz a un millennial! No cabe duda que lo que más busca esta generación es la conectividad inmediata con todos sus dispositivos. Si el auto no tiene las herramientas necesarias para facilitar la conexión con sus aparatos, seguramente no le va a interesar.

Algunos de los sistemas más destacados son Apple CarPlay y Android Auto. Pero para los que buscan lo último en tecnología, el Ford Fiesta con sistema Sync3 es la mejor opción.

El sistema Sync 3 que ofrece Ford conecta de una manera más fácil y rápida los dispositivos móviles con el vehículo. Esto con la finalidad de mantener al conductor conectado a sus dispositivos sin que quite las manos del volante.

Eficiencia

El ahorro de combustible y el cuidado del medio ambiente son dos elementos que toman en cuenta los millennials antes de comprar un auto. De acuerdo a varios estudios realizados a jóvenes de entre los 18 y 27 años de edad, se comprobó que lo que realmente quieren es un coche con tecnología ecológica, materiales que no sufran mucho desgaste y económico.

Para estas necesidades, algunas marcas de coches han desarrollado coches híbridos y eléctricos que satisfacen a este mercado. El Prius C de Toyota es la mejor opción para aquellos que buscan eficiencia y mayor rendimiento a un costo accesible. Este modelo que ofrece dos diferentes modos de manejo –Eco y EV – está libre del pago de Tenencia, ISAN y Verificación Vehicular del programa Hoy No Circula. Prius C menciona un rendimiento superior a los 27 km/litro, por lo que es una gran opción a evaluar. Otras disponibles en el mercado serían Hyundai Ioniq, Chevrolet Bolt EV o Nissan Leaf

Espacio para amigos

¿Auto para dos? ¡No! Una de las características que tiene esta generación, es su insaciable sed por viajar, pueblear y conocer lugares en compañía de sus amigos. Cuando un millennial piensa en comprar un ato, también está pensando en cuantos amigos podrá subir e irse de aventura por las carreteras.

Para este tipo de situaciones, Nissan Kicks será el mejor aliado. Este crossover se destaca por su espacio, comodidad y ágil manejo para la ciudad. Además, incluye tecnología para facilitar el manejo y alertas visuales para evitar cualquier contratiempo.

Diseño

Bueno, bonito y barato, esta generación busca todo en uno. El diseño es básicamente lo que más llama la atención y enamora en primera instancia. Los hatchbacks, son sin duda, los preferidos por los jóvenes de hoy en día.

Si estás buscando un diseño elegante, deportivo, pero con poder, el nuevo Mazda 3 te fascinará. Este auto además de ser llamativo por su exterior brinda una excelente sensación de manejo.

Seguridad

Por último y no menos importante, la seguridad. No hay nadie en este mundo que no piense en este importantísimo detalle. Y para obtener la mejor protección, Volvo XC40.

Este crossover compacto, cumple con todas las características de seguridad, eficiencia y versatilidad. Incluye frenado automático, asistencia y/o advertencia de cambio de carril y sistema City Safety que detecta la presencia de peatones, animales y personas cerca del vehículo.