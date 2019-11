Cuatro de cada diez cambiarían de marca de auto si no consiguen el color que quieren

El color de un auto importa más de lo que crees. Tan es así, que diversos estudios lo respaldan. Es más, muchas personas están dispuestas a cambiar de marca de auto si no encuentran el color que quieren.

Seguramente lo has visto con alguien cercano (si no es que te ha pasado a ti). Eres un amante del color negro en autos. Es más, no te imaginas conduciendo otro color.

Entonces, justo cuando te decides a hacer la compra de tu auto nuevo, sólo hay blanco, gris, rojo y un llamativo naranja. ¿Lo comprarías?

Pues bien, el 39% de las personas no lo harían. Así lo reveló un estudio realizado por Yankelovich Partners.

Hyundai

A pesar de ello, esto no quiere decir que la gente sea atrevida al momento de elegir un tono.

Por le contrario, los clientes se inclinan más por ciertos colores porque, como ya sabemos, estos influyen en su valor de reventa.

Por esta razón, los tres colores más populares en el último año según un estudio anual de popularidad de color realizado por DuPont Automotive en Estados Unidos son: plata (23%), blanco (15%) y negro (12%).

Si bien la tendencia puede cambiar el próximo año, queda en evidencia que muchos eligen colores neutros para que sus autos no pasen de moda y se deprecien menos.

¿El color de tu auto refleja tu personalidad? No lo creo…

La empresa especializada de investigación de marketing, OnePoll, y Nissan realizaron un estudio en Europa, en el cual el 86 % de los conductores encuestados manejan vehículos cuyos colores no corresponden con su personalidad.

Esto se debe principalmente a que los clientes optan por tonos más conservadores. La investigación puntualiza que esto sucede incluso cuando actualmente existen colores exteriores más personalizados.

Dodge

De esta manera:

– Aproximadamente, dos tercios de los entrevistados optaron por colores exteriores más tradicionales.

– 38 % conduce un vehículo gris o negro.

– 53 % afirmó que el color había tenido un impacto en su elección del vehículo.

Ahora ya lo sabes, si el color de tu auto realmente te gusta y expresa tu personalidad, estás dentro del afortunado 14%.

¡Acostúmbrate! Todo parece indicar que los colores tradicionales, como el gris, blanco y negro, seguirán predominando por muchos años más.

