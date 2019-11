Toyota Corolla Híbrido, el mejor de México

Toyota Corolla Híbrido es, a mí parecer, el mejor híbrido que puedes comprar actualmente en el mercado mexicano. Y las razones son muchas, pero básicamente las resumiré en este artículo: eficiencia, equipamiento, marcha, seguridad y precio. Let´s get started…

Toyota Corolla Híbrido

Eficiencia

Heredero del tan controversial Prius en cuestión de diseño, Corolla es mucho menos disruptivo. Obedece a la estética y diseño de la generación actual de Corolla (12), un auto que es –históricamente– el más vendido de la historia.

Este ejemplar luce una plataforma de última generación con un chasís más rígido, ligero y responsivo. Pero además recibe todo el conocimiento de la marca líder indiscutible del segmento de los híbridos. Que ha decidido incluir la probada mecánica del Prius: motor 1.8 litros de 4 cilindros a gasolina (ciclo Atkinson), ayudado de un motor eléctrico de 96 kW (imanes permanentes), que es abastecido por un paquete de baterías de Niquel. Este par de propulsores, aunados al sistema de regeneración de energía, se combinan para entregar 121 hp. Potencia que irá a las ruedas delanteras guiada por una caja CVT de engranes planetarios. Con este combo pudimos superar fácilmente los 22 kilómetros por litro, reales, en la ciudad.

Ojo: los híbridos en carretera son engañosos. Ya que podrán darle muy buen consumo siempre y cuando usted maneje "como viejito". Generalmente, por trabajar con ambos motores, el rendimiento cae, pero nada para espantarse. Yo he sacado alrededor de 15 km/litro en highway, los cuales son excelentes, pero su mejor ambiente es la ciudad.

Modo EV: Corolla presume de hasta 5 km a 80 km/h como máximo. Siempre y cuando las baterías estén completamente cargadas.

Equipamiento

No, no es el auto con más cantidad de features que puedes encontrar, pero tampoco es ese su segmento ni su precio. Sin embargo: clúster digital, pantalla táctil de más de 8 pulgadas, cargador inalámbrico, compatibilidad total con Apple CarPlay (no con Android).

Los asientos son de piel, los materiales son buenos al tacto y durables. Cuenta con controles de audio al volante y velocidad crucero. Sume una cámara de reversa, control de asiento para el conductor electrónico y está usted hecho.

Marcha

Su andar es confortable, pero no endeble. Se siente más firme que Prius, más deportivo en puesta a punto. Cuenta con suspensión McPherson adelante y multibrazo atrás

Seguridad

Cuenta con 8 bolsas de aire, que incluyen para rodillas en el conductor y sujeción lateral para el pasajero. Cinturones de seguridad en todas sus plazas (5), monitoreo de presión de neumáticos, alarma e inmovilizador. Además de frenos de disco en las 4 ruedas con sistema ABS. Cuenta, también, con control de estabilidad, asistencia de frenado, control de tracción y demás. Su sistema de iluminación destaca con faros bi-led de encendido y apagado automático.

Precio

Se oferta una sola versión que, se posiciona entre Prius base (393 mil 400 y 452 mil de la versión Premium). Corolla cuesta 417 mil 400 pesos. Sus rivales están en casa, Prius es una extraordinaria opción, ofrece mayor espacio para carga, pero su andar no es tan dinámico. Hyundai Ioniq se renovó, es una extraordinaria opción y más deportiva, pero no gana en rendimiento de combustible, seguridad ni precio – equipamiento. Ioniq arranca en 422 mil 700 y la versión tope, es de 527 mil 300 pesos.

Postdata: recuerde que los híbridos en México, CDMX, y República Mexicana. Están exentos del pago de ISAN, Tenencia. Cuentan también con beneficios en los pagos de peaje y no forman parte del programa de Verificación Vehicular Hoy No Circula.