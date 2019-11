Ford Mustang Mach-E

El primer eléctrico de Ford es un Mustang Mach-E, por lo que también hablamos de la primera adición a Mustang como tal; un complemento a la familia.

Mustang Mach-E

De cara a 2020, estamos a poco menos de dos meses de cambiar de década, la marca lanza su agresiva estrategia de eléctricos. La cual está encabezada por un SUV, que se reparte en diferentes ofertas en potencia, rango, equipamiento y precios. Hoy, hace apenas unos minutos que se presentó –oficialmente– dicha propuesta.

Será producido en la planta de Cuautitlán Izcalli, México.









Diseño

Se trata de una representación clara de lo que se esperaba: trazo inspirado fiel a Mustang, muy cercano a los prototipos que ya circulaban desde hace meses. El cofre es alargado y volumétrico, la parrilla no se eliminó, pero en su lugar se sitúa el emblemático pony. La parte trasera dibuja una silueta tipo coupé con los ópticos característicos de la firma del óvalo. No existen indicadores de la marca del óvalo, como buscando crear una subdivisión dentro de la compañía. No sabemos a dónde va la marca con ello, pero pudiera realizar un spin-off en donde Mach-E sea el primero de varios eléctricos inspirados en el corcel americano. Habrá tamaño de rines desde los 18 a las 20 pulgadas.

Interiores

Cuenta con un volante tradicional, clúster de instrumentos digital y una pantalla inmensa a razón de 10.2 y 15.5 pulgadas respectivamente. Ello hará la presentación de la más reciente generación de infotaintment en Ford. Adicionalmente, todo el objetivo es ofrecer un diseño interior minimalista, intuitivo y tecnológico. Personalizable mediante diferentes ambientes configurables en el interior.

Mecánica en general:

Se ofrecerán diferentes paquetes de baterías, motores y tracciones: trasera y AWD. Van de los 255 hp y 306 libras pie de torque con tracción trasera con batería de 75.7 kWh para un rango de 370 kilómetros, pero se ofrece un segundo motor para la AWD, que aumenta el torque a 429 libras pie, pero disminuye el alcance a unas 210 millas (337 km). Ford señala que los sistemas de doble tracción en las cuatro ruedas pueden ajustar de manera rápida y dramática la salida de torque delantera y trasera para un manejo mejorado. Además, ofrece una batería de largo alzance de 98.8 kWh que se refrigera por líquido. Este paquete vendrá con motores más poderosos, que liberarán 282 hp y 306 libras pie a la versión RWD. Y 332 hp con 417 libras pie de torque a la AWD, logrando 434 kilómetros de rango.

Mustang Mach-E, GT Performance Edition

Mustang Mach-E GT y GT Performance Edition

El tope de gama cuenta con un par de ejemplares de lanzamiento, que producen 459 caballos y 612 libras pie de torque. Ambos con tracción a las 4 ruedas y con un paquete de suspensión magnética y frenos Brembo. Con ello la marca menciona que el 0-100 km/h estará en alrededor de 3.5 segundos.

Carga

Ofrecerá dos juegos de cargadores de 240 voltios, uno permanente y uno más portátil, con los cuales se agregan: 51 km y 35 millas por cada hora de carga. Mach-E puede cargarse de manera acelerada siempre que el cargador tenga una potencia de 150 kW, puede pasar de una carga del 10% al 80% en 38 minutos. Por último, también hay un cargador móvil de 120 voltios que le brinda 3 millas de carga por hora.

Precios y pedidos

Para el mercado estadounidense Mustang Mach-E llegará primero, pero no será antes del cierre del año próximo. Los GT se ofrecerán en la primavera de 2021 y los precios irán de los 43 mil 800 dólares hasta los, poco más de 60 mil dólares. Ford iniciará comercialización anticipada a partir de 500 dólares, lo cual se llevará a cabo desde el sitio de internet.