Lincoln Corsair Grand Touring, el nuevo híbrido de lujo

Lincoln Corsair Grand Touring es un PHEV (plug-in hybrid), el primero en este tamaño de camioneta. Que es básicamente un SUV familiar para 5 pasajeros, la entrada en cuanto a dimensiones se refiere dentro de Lincoln.

Lincoln Corsair Grand Touring

Con este lanzamiento se incrementa el portafolio electrificado de la marca. Este ejemplar combina la tecnología híbrida con la primera tracción integral eléctrica de Lincoln. A fin de ofrecer un desempeño ágil y un manejo sin esfuerzo.

Se presentó como modelo 2021, por lo que su llegada a los diferentes mercados será en el verano del 2020. Además, este ejemplar incorpora tecnologías intuitivas vistas en el resto de la gama como el Phone As A Key, Lincoln Co-Pilot 360 Plus y diferentes modos de manejo.

Plug in Hybrid / Cortesía

Mecánica

Cuenta con un 4 cilindros a gasolina de 2.5 litros en ciclo Atkinson. Con lo cual se busca mejorar el rendimiento de combustible. Este tren motriz está ayudado de un motor eléctrico síncrono de imanes permanentes, con lo cual empujará con 266 hp. Además, el paquete de baterías dará la oportunidad de ofrecer hasta 25 millas de alcance en modo 100% EV. Es decir: 40 kilómetros.

Presenta una transmisión eléctrica continuamente variable denominada PowerSplit, a fin de integrar la dualidad de motores para ofrecer una gran experiencia.

Lincoln Corsair Grand Touring de frente, color perla. / Cortesía

Diseño

No cambia demasiado frente a la Corsair tradicional, pero se basa en el tope de gama en cuestión de equipamiento. Una parrilla diferenciada "Lincoln Star Spirit Blue" marca las máximas diferencias. Que incluyen insignias azules, rines de 20 pulgadas diferenciados y demás. En su interior encontramos piel Nappa, aluminios y maderas reales, además de un inmenso techo panorámico.

Manejo

Ofrecerá diferentes modos de conducción: Normal, Conserve, Excite, Slippery y Deep Condicions. Con lo cual la suspensión, transmisión y mecánica se adaptan para recorrer cualquier camino.

A estos modos se adicionan 2, específicamente creados para acentuar la experiencia eléctrica. Preserve EV, que recarga la batería. Además del Pure EV que, como su nombre lo dice, entrega un desempeño producto 100% del motor eléctrico y la batería.

Rines del Lincoln Corsair Grand Touring / Cortesía

Santuario para los sentidos

No es un simple slogan, realmente la marca buscará generar esto al interior de todos sus vehículos. Su interés es tal, que han trabajado mucho en la calidad de los materiales interiores, la insonorización de la cabina, la experiencia de personalización y, ahora, con Universal, Paramount y Rebel, a fin de ofrecer una conexión con la música nunca antes vista.

Seguridad

Además de ofrecer tecnologías intuitivas a partir de Phone As A Key y Lincoln Way app, las capacidades son prácticamente interminables. Puedes prender y ajustar el vehículo desde tu teléfono, controlar la posición del volante, espejos retrovisores, asiento y demás. Mientras que el sistema Lincoln Co-Pilot 360 Plus incluye asistencias como: alerta pre-colisión con frenado automático, detector de punto ciego, tráfico cruzado, asistencia de abandono de carril. Más allá de los tradicionales control de crucero adaptativo, asistente de aparcamiento y asistencia de acción evasiva al conductor, entre otros.

Lincoln Corsair Grand Touring, lujo. / Cortesía

¿A México cuándo y en qué precio?

Estará fabricada en la planta de Louisville Kentucky, Estados Unidos. Y a este mercado, como a Europa y Asia llegará el próximo verano. Esperaríamos tenerla en México el segundo semestre de 2020 como modelo 2021.