El Top 10 del Auto Show de Los Ángeles está plagado de vehículos eléctricos. Y es natural, ya que se trata del sitio de la Unión Americana que más compra autos "verdes". Sin embargo destacan algunos otros ejemplares cargados de emoción como Porsche Macan Turbo. Lo que sí faltó fueron los convertibles, tradicionalmente presentados en este escenario.

Descubre lo más importante del evento automotriz que cierra el año en nuestro Top 10 del Auto Show de Los Ángeles 2019. Vamos por orden alfabético… ¡¡¡Arrancamos!!!

Aston Martin DBX

En propuesta mecánica contará con un 4 litros V8 biturbo solicitado a AMG. Este propulsor dará 542 hp y 516 libras pie de torque a una transmisión automática de 9 relaciones. Con ello podrá ir de 0-100 en 4.5 segundos y continuar acelerando hasta superar los 280 kilómetros por hora. Contará con un sistema de 48 voltios, un sistema de suspensión adaptativa neumática capaz de adaptar según las condiciones y necesidades de conducción. Cuenta con un diferencial para el AWD electrónico, que controla la repartición del par y mejora la entrega de torque según la solicitud o situación particular.

Será hecho en las instalaciones de St. Athan, Gales a partir de 2020 y se comenzarán a entregar luego de los primeros 6 meses del año entrante. Los primeros 500 recibirán una exclusiva placa de celebración y una invitación a una reunión privada con VIP´s.

Audi e-tron Sportback / Cortesía

Audi e-tron Sportback

El nuevo e-tron Sportback refuerza la visión de la marca de proponer un tamaño similar de producto con diferente actitud, e incluso con prestaciones especiales. En el marco del Auto Show de Los Ángeles vivimos el lanzamiento de este crossover, del cual ya recibimos las primeras unidades en nuestro mercado. Este tipo coupé cuenta con un mejor alcance que e-tron, alcanzando las 277 millas por carga (445 kilómetros). Ello proviene también de un ajuste de la batería que presume 86.5 kWh, con una potencia de 355 hp y 414 libras pie de torque.

Audi ofrece un overboost en donde el caballaje se entrega a razón de 402 hp y 490 libras pie de torque por 8 segundos, haciéndolo disparar de 0-100 en cuanto a aceleración se refiere.

Mustang Mach-E / Cortesía

Ford Mustang Mach-E

Se trata de una representación clara de lo que se esperaba: trazo inspirado fiel a Mustang, muy cercano a los prototipos que ya circulaban desde hace meses. El cofre es alargado y volumétrico, la parrilla no se eliminó, pero en su lugar se sitúa el emblemático pony con diferentes ejecuciones. La parte trasera dibuja una silueta tipo coupé con los ópticos característicos de la firma del óvalo. No existen indicadores de la marca del óvalo, como buscando crear una subdivisión dentro de la compañía. No sabemos a dónde va la marca con ello, pero pudiera realizar un spin-off en donde Mach-E sea el primero de varios eléctricos inspirados en el corcel americano. Sin embargo ya se especula esto y la marca misma no ha descartado la posibilidad. Habrá tamaño de rines desde los 18 a las 20 pulgadas.

Tecnología

Cuenta con un volante tradicional, clúster de instrumentos digital y una pantalla inmensa a razón de 10.2 y 15.5 pulgadas respectivamente. Ello hará la presentación de la más reciente generación de infotaintment en Ford. Adicionalmente, todo el objetivo es ofrecer un diseño interior minimalista, intuitivo y tecnológico. Personalizable mediante diferentes ambientes configurables en el interior.

Mecánica

Se ofrecerán diferentes paquetes de baterías, motores y tracciones: trasera y AWD. Van de los 255 hp y 306 libras pie de torque con tracción trasera con batería de 75.7 kWh para un rango de 370 kilómetros (230 millas), pero se ofrece un segundo motor para la AWD, que aumenta el torque a 429 libras pie, pero disminuye el alcance a unas 210 millas (337 km). Ford señala que los sistemas de doble tracción en las cuatro ruedas pueden ajustar de manera rápida y dramática la salida de torque delantera y trasera para un manejo mejorado. Además, ofrece una batería de largo alcance de 98.8 kWh que se refrigera por líquido. Este paquete vendrá con motores más poderosos, que liberarán 282 hp y 306 libras pie a la versión RWD. Y 332 hp con 417 libras pie de torque a la AWD, logrando 434 kilómetros de rango.

Mustang Mach-E GT y GT Performance Edition

El tope de gama cuenta con un par de ejemplares de lanzamiento, que producen 459 caballos y 612 libras pie de torque. Ambos con tracción a las 4 ruedas y con un paquete de suspensión magnética y frenos Brembo. Con ello la marca menciona que el 0-100 km/h estará en alrededor de 3.5 segundos.

Precios y pedidos

Mustang Mach-E llegará primero al mercado estadounidense, europeo y asiático, pero no será antes del cierre del año próximo. Los GT se ofrecerán en la primavera de 2021 y los precios irán de los 43 mil 800 dólares hasta los, poco más de 60 mil dólares. Ford iniciará comercialización anticipada a partir de 500 dólares, lo cual se llevará a cabo desde el sitio de internet. Postdata, será hecho en la planta de Cuautitlán Izcalli, México "La Ford".

KIA Seltos / Cortesía

KIA Seltos

En el país vecino ofrecerá con dos motorizaciones, la primera de ellas incluye un motor de 1.6 litros Turbo de 175 caballos de fuerza y sistema AWD y otro de 2.0 litros que otorga 146 hp. Para el mercado mexicano se ha adelantado que llegará con un motor 1.4 litros turbo. El vehículo se situará entre Soul y Sportage, a pesar de que es prácticamente de las dimensiones de este último. Lo que nos hace pensar que Sportage pueda incrementar su volumen.

La oferta en precio debería comenzar debajo de los 400 mil y ascender para no encimarse con Sportage, sin lugar a dudas la marca apuesta por incrementar el volumen dentro del segmento que más crece en México.

Lincoln Corsair Grand Touring / Cortesía

Lincoln Corsair Grand Touring

Es un PHEV (plug-in hybrid), el primero en este tamaño para la marca. Básicamente un SUV familiar para 5 pasajeros, la entrada en cuanto a dimensiones se refiere dentro de Lincoln.

Con este lanzamiento se incrementa el portafolio electrificado de la marca. Este ejemplar combina la tecnología híbrida con la primera tracción integral eléctrica de Lincoln. A fin de ofrecer un desempeño ágil y un manejo sin esfuerzo.

Se presentó como modelo 2021, por lo que su llegada a los diferentes mercados será en el verano del 2020. Además, este ejemplar incorpora tecnologías intuitivas vistas en el resto de la gama como el Phone As A Key, Lincoln Co-Pilot 360 Plus y diferentes modos de manejo. Corsair Grand Touring cuenta con un 4 cilindros a gasolina de 2.5 litros en ciclo Atkinson. Con lo cual se busca mejorar el rendimiento de combustible. Este tren motriz está ayudado de un motor eléctrico síncrono de imanes permanentes, con lo cual empujará con 266 hp. Además, el paquete de baterías dará la oportunidad de ofrecer hasta 25 millas de alcance en modo 100% EV. Es decir: 40 kilómetros.

Mini John Cooper Works GP / Cortesía

Mini John Cooper Works GP

Fue revelado a nivel internacional. Y con él la fiereza de 301 caballos y 332 libras pie de torque producto de su 2 litros turbocargado. Este bólido será producido en sólo 3 mil autos y ha sido ofrecido únicamente con una caja automática de 8 cambios con convertidor de par. Los cambios pueden ser llevados mediante las palancas de cambio desarrolladas por proceso de impresión 3D al volante.

Ya con los números mencionados, el bólido hace un 0-100 en 4.7 segundos y contará con un tope de 265 kilómetros por hora. Con el motor reforzado y ajustes al sistema de enfriamiento y lubricación, cuenta con un nuevo turbo más grande y que ejerce mayor presión. Además de un interior acentuado al alto rendimiento.

Nissan Sentra 2020 / Cortesía

Nissan Sentra

Por fuera se presenta con una estampa más agresiva, mejor trabajada en el túnel de viento. El diseño de la marca está presente y se nota cómo de Maxima bajamos a Altima, luego viene Sentra y cerramos con Versa. La parrilla V-Motion es protagonista y está destacada por los led diurnos. Nuevos diseños de rines, pinturas exteriores y diseño interior está renovado, bitono.

Adiós al 1.8 y bienvenido el 2 litros a gasolina con más eficiencia. Este motor es de última generación y estará montado en una nueva plataforma que es más rígida, más ligera y más flexible. Con lo cual puede ofrecer control de estabilidad, tracción y hasta 10 bolsas de aire sin problema alguno.

Un 2 litros a gasolina con 149 hp y 145 caballos, un incremento al bloque anterior. Mientras que un 1.6 de 4 cilindros turbo va a ser el corazón de la versión SR Turbo, ambos con una caja Xtronic CVT.

También se ve mejorada, ofrecerá un cuadro de instrumentos de 4.2 pulgadas y una pantalla táctil de 7 pulgadas para el infoentretenimiento (de 8 pulgadas para la SR). Ofrecerá el sistema Intelligent Around View de la firma y será compatible con Apple CarPlay y Android Auto.

Porsche Macan Turbo / Cortesía

Porsche Macan Turbo

Con una sorprendente cifra de 440 hp, este bólido está propulsado por el 2.9 litros de 6 cilindros bóxer que ofrece un 10% de incremento en potencia que su predecesor. Y con él irá de 0-100 km/h en 4.3 segundos, lo que es tres décimas más rápido que el modelo anterior. Su velocidad tope es de 270 km/hora, un incremento de 4 km frente a su antecesor. Cuenta, también, con un sistema mejorado de frenos: PSCB, que luce una capa de carburo de tungsteno para un 90% menos de polvo en comparación con los frenos tradicionales.

El modelo Turbo se actualiza con respecto al rediseño de Macan, mientras que en el interior hay mejoras sustanciales. Que incluyen asientos deportivos de 18 posiciones y un sistema de sonido Bose.

Toyota RAV4 Prime / Cortesía

Toyota RAV4 Prime

Ofrece: 302 caballos con una aceleración de 0-100 en 6 segundos y rango eléctrico de 62 kilómetros. Lo que es más que muchos rivales dentro de su segmento. El RAV4 Prime, al igual que su hermano Prius, es un plug in hybrid, que se basará en las versiones tope de gama de RAV4. Es decir, el equipamiento estará disponible en SE y XSE.

El poder vendrá de un 4 cilindros 2.5 litros en ciclo Atkinson a gasolina, que entregará 176 hp y 168 libras pie de torque del tren motriz a gasolina. Sin embargo la adición de poder viene de un paquete de batería de iones de litio que se encuentra debajo del piso, para mejorar estabilidad de conducción y reparto de peso. Este combo es más grande, eficiente y poderoso, con lo cual genera más de 80 hp al RAV4 Híbrido que tanto nos gusta y que sí se vende en México, si es que espera por él.

Volkswagen ID Space Vizzion / Cortesía

Volkswagen ID Space Vizzion

Este bólido estará montado en la plataforma MEB, pero guarda sus diferencias respecto a ID.3, es más largo, orgánico y elegante, logrando un coeficiente aerodinámico del 0.24. Ello mejora sustancialmente la resistencia al viento y por lo tanto mejora el rango.

Logrando una atractiva propuesta de 50-50 en cuanto a distribución de peso, la firma oficializa un poder de 275 caballos. Todo ello gracias al motor eléctrico montado en el eje trasero que, bien pudiera ser integral si es que se requiere o el producto evoluciona.

El vehículo podría ir de 0-100 km/h en poco más de 5 segundos y daría algo así como 480 kilómetros de rango. Este concepto vendrá después del ID. 4, ID. Buzz y demás, por lo que no lo esperaríamos sino hasta 2022, antes es improbable.