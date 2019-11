Mamá deja auto encendido descongelándose, ladrón se lo lleva, hasta que ve a un niño adentro

Es común que los padres saquen el auto con sus hijos en el auto, y regresen rápidamente a la casa por algo. ¿Pues bien? Una mamá casi no la cuenta.

El siguiente caso tuvo lugar en Birmingham, Reino Unido, donde a una mamá se le hizo fácil sacar su auto a descongelar en la entrada debido a la temporada de invierno.

Eran antes de las 8 de la mañana y tenía lugar una helada fuerte, motivo por el cual a la madre decidió sacarlo con anticipación.

Con información de This Is Money, un ladrón no perdió oportunidad y se le hizo fácil llevarse el auto.

El problema es que no se percató de que había un niño sentado en el asiento trasero.

Cuando la mamá presenció el incidente salió corriendo, pero se cayó cuando el vehículo se arrancó.

¿Y su hijo? Minutos más tarde, el ladrón decidió abandonar el vehículo con el niño adentro. De esta manera, el vehículo fue recuperado poco después con el niño a salvo.

Afortunadamente, los dos, tanto el niño como la mamá, resultaron ilesos.

Nunca dejar el auto en marcha

La policía informó que el incidente está siendo investigado, e incluso un hombre de 39 años fue arrestado bajo sospecha de robo.

Sin embargo, las autoridades no perdieron la oportunidad para advertir a los automovilistas que nunca deben de dejar el vehículo en marcha bajo ninguna circunstancia.

Si bien en zonas de nieve la gente acostumbra encender el vehículo para que se vaya calentando el motor, es importante recordar que esto debe evitarse.

Por el contrario, los motores están diseñados para adaptarse a los cambios de temperatura.

Dejar el vehículo en marcha cuando está detenido produce afectaciones en el motor que a la larga puede salir muy costoso.

Y en cuanto a tus hijos, ¡nunca los descuides ni un segundo!

