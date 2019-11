Rápido y furioso: así se maneja Toyota Supra

Durante el fin de semana tuve oportunidad de manejar Toyota Supra 2020. Un bólido que fue presentado a principios de este año y que sin lugar a dudas ha rebasado las expectativas de los clientes.

Así se maneja Toyota Supra

Pese a que el vehículo ha sido desarrollado producto de una sinergia entre BMW y la marca japonesa, Toyota Supra continúa siendo el auto que despierta emociones. Pero en su año modelo 2020, también es refinado y eleva su listón en cuanto a calidad.

Después de una ausencia de 17 años y tras la finalización de la producción de la generación anterior en 2002. El ejemplar que se hiciera famoso en México por la cinta Rápido y Furioso hace su arribo a nuestro país por primera vez en su historia.

Como parte de la visión de la marca para que sus clientes disfruten del manejo en plena era de la conducción autónoma e inteligente. El bólido fue desarrollado en comunión con BMW, es producido en la planta de Magna Steyr de Graz, Austria. Pero fue especificado y ajustado por Toyota Gazoo Racing, división deportiva de la firma japonesa.

Toyota Supra vista trasera / Cortesía

Caracterizado por sus tres puertas con motor delantero longitudinal y tracción trasera, este deportivo fue puesto a prueba en pistas de velocidad en Nürburgring y en carreteras cubiertas en nieve en Europa. Ello con el fin de aprobar las pruebas de potencia y convertirse en rival de BMW Z4. Un modelo con el que comparte plataforma, mecánica y construcción. Debido a su gran desempeño, las generaciones pasadas de Supra llegaron a competir con el antiguo Nissan Skyline, Honda NSX y Mitsubishi GTO, los cuales han dejado de ser comercializados.

Hoy día no existe un rival directo más que su primo hermano alemán, pero por precio, diversión y performance podríamos ingresar otros deportivos en la toma de decisión.

Toyota Supra vista de frente / Cortesía

Tecnología

Desarrollado con un control de estabilidad mayor derivado de la reducción de distancia entre ejes, 100 mm más corta con respecto a los modelos de generaciones pasadas y una distribución de peso 50/50. El nuevo Supra incorpora techo de doble burbuja que reduce la fricción del aire, así como asientos rígidos, pero sumamente cómodos.

Mientras que las asistencias de seguridad que se centran en la amortiguación de cada rueda dependiendo del tipo de terreno al que se enfrenta. Al interior de este deportivo, una pantalla TFT de 8,8 pulgadas. Una pantalla grande a todo color y una consola alta y ancha aportan el toque esencial que los conductores buscan al momento de conducir.

Conducción

No es por presumir, pero este biplaza es uno de los mejores que he manejado dentro del segmento. Su dirección es precisa, rápida y lo suficientemente rígida para brindar total control a quien conduce.

Además, la suspensión no es cansada, incluso en modo deportivo. El vehículo bien puede ser utilizado como auto diario si usted lo desea. No pega en baches, no sufre las imperfecciones del camino como uno pensaría. Su insonorización es magnífica y los materiales al interior son de gran calidad.

Lo único incómodo, propio de un auto tan bajo, es el ingreso y salida del vehículo. Pero como dirían los estadounidenses, it comes with the territory… Y vaya que vale la pena acostumbrarse.

Con este regreso, el nuevo Supra 2020 marca el inicio de una nueva era que tanto anhelaban los fanáticos de la deportividad y seguidores de la marca japonesa. Ahora, el placer de manejar y la seguridad se unen en este coupé. Que está dedicado a los conductores que buscan recorrer caminos y curvas demandantes a mayor velocidad. 1 millón 149 mil 900 pesos.















Publicidad















Especificaciones

Motor: 3 litros a gasolina Twin-Scroll turbo de 6 cilindros.

Potencia: 335 hp.

Torque: 365 libras pie.

Transmisión: automática de 8 velocidades

Tracción: trasera.

Diseño basado en el concepto deportivo FT-1 de Toyota.