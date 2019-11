Elon Musk aclara con humor la ventana rota del Cybertruck, mientras supera los 200 mil pedidos

Lo que inició como una presentación extravagante y futurista, terminó como un blooper de película. Tan es así, que el incidente de la ventana rota del Cybertruck sigue dando de qué hablar.

¡Y cómo no iba a hacerlo! Si se trata de una de las marcas automotrices que más reflectores acaparan y también, si algo nos quedó claro, es a la que los clientes más perdonan.

Recapitulemos. Durante la develación del vehículo el pasado jueves, tocó el momento para que Franz von Holzhausen, diseñador de Tesla, hiciera una demostración de las ventanas súper potentes e irrompibles del camión, denominado "vidrio de armadura".

Fue así como arrojó una bola de metal en la ventana delantera, la cual se rompió ante el impacto. Tal como era de esperarse, se escuchó la expresión de Musk entre risas: "Oh mi *** Dios".

A continuación comentó "bueno, tal vez fue un poco fuerte", mientras continuó riéndose. ¿Franz? También reía nerviosamente.

Acto seguido, el diseñador decide continuar, "¿lo intentamos?", a pesar de que Musk expresó "más bien no pasó".

Y sí, efectivamente, el vidrio volvió a estrellarse y Musk reiteró "no pasó". Después, con una sonrisa comentó "margen de mejora".

Como era de imaginarse, Elon Musk se ha apoyado de la forma en que mejor sabe hacerlo: su cuenta de Twitter.

El viernes publicó un video que alegó fue filmado antes de la presentación, con la leyenda:

"Franz lanza una bola de acero a la ventana de Cybertruck justo antes del lanzamiento. Supongo que tenemos algunas mejoras que hacer antes de la producción, jaja."

Franz throws steel ball at Cybertruck window right before launch. Guess we have some improvements to make before production haha. pic.twitter.com/eB0o4tlPoz

— Elon Musk (@elonmusk) November 23, 2019