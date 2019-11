40% de automovilistas que toman cursos de conciencia de velocidad, ¡rompen el límite nuevamente!

Al parecer, la velocidad es una adicción, y si no lo crees, basta con leer el siguiente estudio a 2 mil automovilistas para confirmarlo.

Con información de This is Money, el estudio realizado por Kwik Fit en Reino Unido deja en claro que un curso de concientización sobre velocidad al conducir podría no ser suficiente.

Para empezar, 44% de los conductores han sido atrapados rompiendo el límite de velocidad. Más aún, ¡54% en más de una ocasión! Además:

– 40% de los conductores que asisten a cursos de sensibilización sobre la velocidad vuelven a infringir la ley.

– La tasa de reincidencia para los conductores que recibieron una advertencia verbal es del 58%.

– La tasa de reincidencia para los conductores que recibieron tres puntos de penalización y una multa es del 55%.

– 90% de los automovilistas que recibieron el máximo de seis puntos, volvió a hacerlo.

En cuanto a los cursos de concientización:

– Únicamente una cuarta parte piensa que seguir un curso sobre la velocidad es efectivo.

– 39% piensa que los puntos de penalización son más efectivos.

– 43% piensa que una prohibición de conducir es el mejor método.

– 24% de los conductores piensan que los cursos funcionan.

¿En realidad funcionan los cursos?

Si bien la percepción de las personas es que los cursos no funcionan y las penalizaciones sí, si vemos las cifras, la reincidencia es menor cuando tomaron los cursos.

Por lo menos en Reino Unido, tienen que pagar por ellos (más de 2 mil 500 pesos). Los temas que se imparten son sobre distancias de frenado de automóviles y peligros de exceso de velocidad.

La cuestión es que los automovilistas consideran que quienes rebasan los límites de velocidad tienden a ser conductores habituales.

Es decir, tienen la creencia de que pasan más tiempo manejando, y por ello, tienen más probabilidades de acelerar. ¿Justificación?

Tal como dice Roger Griggs, director de comunicaciones de Kwik Fit, cualquier medida que reduzca el número de conductores que aceleran y reinciden es bienvenida.

Aunque, finalmente, lo ideal sería que no sucediera en primer lugar. Seamos honestos. A pesar de las desalentadoras cifras de accidentes de tránsito a nivel mundial, los automovilistas que abusan de la velocidad creen que eso no les pasará a ellos.

¿No crees?

