Detienen a un conductor por adornar el auto de Navidad

Adornar el auto de Navidad, es tan común como único para algunas personas. Más para aquellas que esperan tanto esta época, casi desde que inicia el año.

Así como adornar el auto de Navidad llena de felicidad a los dueños del vehículo, al parecer también puede ser motivo de sanción por parte de la ley. A continuación, la historia de un conducto que felizmente sentía el espíritu navideño mientras iba en su auto cuando lo detuvieron.

Policía de tiene a un conductor por adornar el auto de Navidad

Un hombre que espero a que llegara diciembre para adornar el auto de Navidad, fue detenido por la policía en cuanto salió a conducir. Este hecho sucedió en el estado de Washington.

La patrulla estatal de Washington, detuvo a este vehículo que estaba lleno de extensiones de luces de Navidad. Lo cual no está permitido y viola el código estatal. A pesar de que el policía dio la imagen de un “Grinch”, no levantó la multa y dejó ir al dueño del vehículo.

La noticia se hizo tan viral en las redes sociales, que no tardaron en hacerse notar comentarios como “yo también adorno mi auto” o “amo la Navidad y no tiene nada de malo”, entre otros. Sin embargo, no está permitido colocar luces en los vehículos ya que generan distracción.

Y usted ¿es de las personas que espera a que llegue diciembre para adornar su auto de Navidad?

Te puede interesar: Aromas navideños en tu auto: te decimos por qué son positivos para tu salud