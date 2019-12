Baby Yoda podrá acompañarte a donde vayas con estas calcomanías para tu auto

La sensación por Baby Yoda ha ocasionado que los creadores tuvieran que ponerse las pilas en sacar artículos oficiales de este personaje, antes de que otros se comieran el mandado.

Calcomanía oficial.

La buena noticia es que por fin llegó el momento en el que las calcomanías oficiales salieran a la venta.

Por ahora, únicamente están disponibles a modo de pedidos anticipado, debido a que estarán disponibles en enero de 2020.

Los pueden encontrar en el sitio Entertainment Earth, como "The Mandalorian The Child Passenger Series Window Decal".

El otro lo encuentras como "The Mandalorian The Child On Board Window Decal".

Además de estas calcomanías, ¡hay más artículos oficiales en camino!

Calcomanía oficial

Sólo que estos llegarán en la primera mitad de año.

Calcomanías oficiales

Como mencionábamos, son dos los diseños oficiales.

El primero es un Baby Yoda bastante realista que mide 17 1/4 x 13 1/4 pulgadas y está disponible por 19.99 dólares (alrededor de 400 pesos). Disponible AQUÍ.

La otra es una imagen caricaturizada de "bebé a bordo", por un precio menor: 6.99 dólares (alrededor de 140 pesos). Disponible AQUÍ.

Calcomanía no oficial

Calcomanías no oficiales

Si bien hay muchos diseños no oficiales que ya no están disponibles, hay unos que continúan estando a la venta en Amazon.

– "Bebé Yoda a bordo" en silueta de caricatura en verde y blanco. Aquí.

– "Bebé a bordo, está", un Yoda en color blanco. Aquí.

– Un bebé Yoda en color verde. Aquí.

Calcomanía no oficial.

¿Eres fan de Toyota?

Si además eres fan de la automotriz japonesa, hay una calcomanía que fusiona el logo del fabricante con las orejas del Baby Yoda, bajo la leyenda "Toyoda". Aquí.

¡Vaya que no pierden oportunidad alguna!

Si aún no sabes de dónde nació este tierno personaje, recién apareció en la serie de Disney y Star Wars denominada "The Mandalorian".

Calcomanía no oficial.

El éxito del personaje fue inmediato, apareciendo continuamente como memes en redes sociales.

Estamos seguros que aún hay muchas historias por venir, puesto que ha dejado más incertidumbres que certezas.

Finalmente, aún no se sabe quién es, ni de dónde viene.

¡Habrá que esperar!

