Marido y mujer son atropellados por separado en el mismo lugar, ¡con 10 minutos de diferencia! ¿Karma? Unos esposos en China fueron golpeados por autos blancos en el mismo lugar Por Jessie Espinosa Imágenes: Traffic Management Bureau of the Ministry of Public Security of China.

Cuando uno se encuentra con este tipo de noticias, nos viene a la mente dos cosas. O dos personas pueden estar tan fusionadas que cometen los mismos errores, o en realidad existe el karma. Por lo menos así nos hizo pensar esta historia en el que un hombre y una mujer tuvieron un accidente en el mismo lugar, por la misma imprudencia, y resultaron ser esposos. Con información de Daily Mail, la verdadera causa de esta sincronización no fue el destino: los dos ignoraron el reglamento de tránsito. ¿Qué sucedió? Los incidentes, que tuvieron lugar en la avenida Chengdong en la ciudad de Yichang, China, fueron ocasionados por cruzar seis carriles de forma ilegal. En el video compartido por la Oficina de Gestión de Tráfico del Ministerio de Seguridad Pública de China, muestra cómo la mujer conduce una moto eléctrica y cruza los seis carriles. El cruce es bastante arriesgado, puesto que tiene que pasar por pequeños espacios de autos detenidos que esperan la luz verde. Sin embargo, al llegar al último carril, que en realidad es de giro a la derecha, choca contra un auto blanco que circula correctamente. La policía se acerca para auxiliarla y despejar el carril, mientras que ella fue diagnosticada con heridas leves. Diez minutos después… Se puede ver a un hombre recorriendo el mismo trayecto, pero a pie. De esta manera, el hombre recorre los seis carriles corriendo, aprovechando que los autos están detenidos por el semáforo en rojo. Sin embargo, debido a que el hombre apuró el paso para evitar que cambiara el semáforo a luz verde, al llegar al último carril de giro a la derecha no vio a un auto blanco venir. Así es, ¡también un auto color blanco! Y sí, lo golpea tan fuerte que sale volando. Tras estar de rodillas al caer, finalmente se recuesta en el suelo. Evidentemente, el golpe del hombre fue más fuerte que el de la mujer. ¿Lo más curioso de todo? Ambos resultaron ser esposos. Como la mujer aún permanecía en la banqueta del lugar por estar hablando con la policía, corrió hacia su esposo cojeando. Imágenes: Traffic Management Bureau of the Ministry of Public Security of China. El oficial, con su llamativo uniforme amarillo, también corrió hacia él. Debido a la gravedad del golpe que sufrió el esposo, fue llevado al hospital. Si bien las identidades no fueron reveladas, las autoridades compartieron el video para invitar a la población a no violar el reglamento de tránsito. Finalmente, a muchos se les olvida que las reglas viales existen más por un motivo de seguridad que de normatividad. ¿Qué opinas? Continúa con: Madre soltera, con hijo en hospital y su coche destruido, recibe auto nuevo por su gran amabilidad esta Navidad NEWSLETTER Lo Último de en tu correo... Suscríbete Contenido Patrocinado