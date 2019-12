¿Quieres dar de regalo un juguete clásico y original? ¡Carritos y camiones de madera!

Generalmente, es difícil elegir un regalo para niño porque no sabes si realmente le va a gustar o si va jugar con él. Peor aún, ¡quizá ya tiene uno igual o parecido! ¿Pues bien? Se acabaron las dudas. Te vamos a decir por qué los carritos y camiones de madera son una apuesta segura.

Etsy

Los niños son cada vez más tecnológicos y se pueden sentir atraídos, inicialmente, por juguetes con muchos estímulos.

Pero, una vez que los prueban y dominan, es común que no los vuelvan a agarrar. Esto puede suceder tan pronto como uno o dos días.

Sin embargo hay juguetes infalibles: los carritos. Es raro que un niño se aburra de ellos, e incluso, puede cargarlos a donde vaya.

Etsy

En ocasiones sus carritos preferidos no son los más sofisticados, sino los más sencillos. ¿La razón? Al niño le gusta crear sus propios escenarios, historias, nombres y usarlo como él quiere.

Esto es porque un juguete debe cumplir muchas funciones en el desarrollo físico, mental y emocional de un niño. Y, para ello, le debe permitir usar su imaginación.

Etsy

Carritos de madera

Los juguetes de vehículos, tal es el caso de autos, aviones, trenes y barcos son ideales porque no limitan las opciones de juego a una acción en específico y no tienen un exceso de estímulos.

Tal como destaca Fundamentally Children, los vehículos o carritos alientan el movimiento en los niños, manteniéndolos activos.

Melissa & Doug / Amazon.

El movimiento ayuda a desarrollar su coordinación, equilibrio y habilidades motoras gruesas.

Y qué mejor si, además, les permite imitar los sonidos para desarrollar sus habilidades de comunicación. Tal es el caso de un ruido "brum" para un automóvil o "choo-choo" para un tren.

¿Quieres un plus? ¡Que ellos mismos los puedan diseñar y pintar! Ofrecerles carritos auténticos que ningún otro niño tiene ni tendrá.

Made By Me / Amazon.

Todo esto y más es lo que ofrecen los carritos de madera. De entrada, en Etsy puedes encontrar una amplia variedad de diseños. AQUÍ.

A su vez, en Amazon pueden encontrar la marca especializada Melissa & Doug. Si quieres que el niño diseñe y pinte sus propios carritos como un profesional, la marca Made By Me tiene su versión Build & Paint Your Own Wooden Cars. AQUÍ.

Cuando el niño crezca y le pregunten cuáles son los juguetes que más recuerda, ¡verás que sus carritos de madera estarán en la lista!

