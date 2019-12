Adam Levine se viste de policía vial para multar a automovilistas y darles boletos, ¡de su concierto!

Si vieras a un famoso en la calle, ¿lo reconocerías? ¿Y si fuera policía? Así fue el experimento que realizó Adam Levine como parte del programa Jimmy Kimmel Live.

Con uniforme de policía y lentes de sol, el cantante esperaba a sus víctimas con boletas de infracción… ¡y de su concierto!

Las víctimas de Adam Levine

El primero fue un hombre joven que recién acababa de estacionar su vehículo.

"Sé que esto es una locura, pero tienes 30 segundos para poner el dinero en el parquímetro", dice Levine. Posteriormente, empieza a contar "10, 9, 8…".

"Perdón, es muy tarde, voy a tener que darte una boleta de infracción. Una vez que empiezo no lo puedo dejar de hacer, desafortunadamente", añade Adam.

El joven, sin entender lo que sucedía, saca su celular y comienza a grabar y narrar lo que sucede.

Con humor, Adam comenta "puedes repórtalo si quieres, pero no va a hacer la diferencia" y aprovecha para saludar a la cámara "¿qué tal cómo están?".

Para finalizar con el chico, le dice:

"Tengo algo aquí en caso de que desees reportarlo, me siento terrible. Por qué no tomas estos boletos para un concierto."

El joven ve de qué se trata y se abrazan.

La siguiente chica fue mucho más veloz en entender la situación. Primeramente, el cantante la penaliza por estacionarse “muy rápido”. Ella alega que él no puede multarla por eso, y él insiste que sí.

En eso, su rostro le parece familiar. "Espera un momento, yo sé quién eres", dice la chica. Levine no lo pensó dos veces y le da los boletos para su concierto.

La señora que no conoce a Maroon 5

El último caso, y el más severo de todos, fue a una señora, a quien la acusa de estacionarse en un lugar que no es para estacionamiento.

Ella tranquilamente alega "pero ahí hay un parquímetro". Sin embargo, Adam, que ya está escribiendo la boleta, la penaliza por acercarse mucho a un oficial cuando éste está escribiendo una boleta y reitera “estas no son mis reglas”.

Después añade que esos lugares son para personas con discapacidad. Como cereza del pastel, le señala:

"¿Tiene un híbrido de Toyota? Este auto me enfurece. Ahora tiene tres multas: estacionarse en lugares para personas con discapacidad, estacionarse en un lugar que no es para estacionarse y conducir un auto japonés que me enfurece."

Para darle finalmente la sorpresa, le dice:

"Lo siento, parece una mujer muy dulce. Tengo otro trabajo, toco en una banda y tengo un concierto, le puedo dar boletos. Señora, ¿conoce a Maroon 5, sabe quiénes son?"

La señora responde que no. ¡Oops! Definitivamente, se puso muy severo con la persona equivocada.

¿Qué harías tú si te lo encontraras como policía?

