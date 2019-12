¿Qué opina la gente de la multa por viajar solo en un automóvil para reducir la contaminación?

Si bien todos están de acuerdo en que es necesario reducir en un 30% las emisiones de contaminantes en los próximos cinco años en el Valle de México, no todos lo están con la multa a automovilistas que viajan solos en las vialidades expuestas por el gobierno.

Aunque no entrará en vigor, puesto que primeramente se implementarán pruebas piloto para el análisis de su viabilidad, la polémica en redes sociales y en distintos espacios no se hizo esperar.

A continuación, te compartimos algunas de los comentarios y opiniones más representativos.

Seguridad

"¿Y con quién se supone que tengo que compartir el automóvil con la inseguridad que se carga el país? No se puede subir a cualquiera. Además mis compañeros de trabajo no viven donde yo vivo y dice un dicho, el muerto y el arrimado a los 3 días apesta."

"De por sí cómo está la delincuencia, ¿creen que las personas van a querer subir a personas desconocidas a sus autos?"

Transporte público

"¿Y el transporte chatarra que circula en la ciudad? ¿Cuándo lo regularán?"

"¿Quieren que la gente use el transporte público? Mejoren el servicio del metro, regulen y eliminen la corrupción en camiones, taxis, etc. Solucionen los problemas de inseguridad y de las vialidades. Así la gente tendrá confianza de viajar en bici sin preocuparse de ser atropellados o asaltados."

"Está bien y está mal. Bien por el medio ambiente. Mal porque el transporte público es un asco."

Logística

"Qué tal si subo a familia o amigos, pero resulta que ellos tienen que bajarse antes de ingresar al tramo donde multan por ir solo en el carro, porque resulta que su trabajo o escuela queda antes. Qué complicado."

"El 30% que quieren eliminar en emisiones en vías de acceso controlado lo harán en vías alternas, ya que por muchas razones es difícil compartir automóvil y la mayor razón es la inseguridad. Así que probablemente muchos buscarán las vías alternas saturando y contaminando más del 30%. Y eso que no uso carro, pura moto, pero me tengo que chutar camiones, tráileres, carros, baches, coladeras abiertas y ahora agregar más carros porque mi moto es 125 y no puedo ingresar a vías de acceso controlado por una modificación que también le hicieron al reglamento. Lo que podría hacer nuestra jefa de gobierno es dar un subsidio para que usemos Uber o un seguro por si les roban el carro por compartir."

"Tranquilos, es una medida para motivar a usuarios a compartir su automóvil y así desahogar un poco el número de autos en la calle en horas de tráfico. Pero es sencillo, si no te gusta compartir tu auto, pues sigue manejando despacio o atascado en el tráfico, tú solo con tu ignorancia y tú coraje."

"En Estados Unidos se le llama carpool y es un carril confinado para autos con 2 o mas pasajeros. Si te metes a ese carril sin cumplir la norma obvio existe una multa."

Centralización

"Nada de esto tendría que pasar si México dejara de ser un país tan centralizado."

"¿Y para cuándo la descentralización de oficinas e instalaciones gubernamentales federales? ¿Una vez más quedó en una bella promesa? Urge descentralizar para descongestionar a la asfixiante Ciudad de México y áreas conurbadas de los estados que le rodean."

"¡Esto es absurdo! El resultado de la contaminación es la sobrepoblación humana, muchas personas de provincia se han ido a vivir en las grandes ciudades creyendo que aquí hay abundancia y relativamente es mentira."

Y tú, ¿qué opinas de esta multa?

Continúa con: