Cómo lidiar con el estrés del tráfico por el regreso de vacaciones

Si no puedes con el enemigo, ¡únetele! Si no hay forma de reducir el tiempo que destinas diariamente en el tráfico, entonces equípate con herramientas positivas y efectivas para que éste te afecte lo menos posible.

Es necesario hacerlo, puesto que los automovilistas de la CDMX pasan en promedio un total de 218 horas al año en el tráfico, según el estudio Global Traffic Scorecard 2018. A nivel mundial, la CDMX ocupa el cuarto lugar.

Mientras esto continúe siendo una realidad, no queda más que asumir una nueva actitud para hacerle frente.

Por tu salud, ignora las ofensas ajenas

Tu enojo hacia otros automovilistas no les afecta a ellos, sino a ti. Aunque no lo creas, puede ser causa de enfermedades cardiovasculares.

Leon James, profesor de psicología en la Universidad de Hawai, ha destacado que la impaciencia que se detona en el tráfico puede convertirse en resentimiento e ira.

Esto se agrava porque creemos justificado el insultar y agredir a otros conductores. Si hay personas que sí logran conducir sin hacer corajes, ¡tú también puedes!

Haz esa llamada pendiente

Si bien la idea no es que estés hablando con alguien todos los días, hacerlo continuamente puede ser positivo. Especialmente, cuando te dedicas a reflexionar de lo que sucede a tus alrededores.

Con información de Association for Psychological Science, las personas hablan de alguien que no está presente alrededor de 52 minutos al día.

Aunque puede parecer algo negativo, el estudio encabezado por Megan Robbins, psicóloga de la Universidad de California en Riverside, reveló que una gran mayoría de los chismes son neutrales.

Es decir, alrededor de tres cuartas partes de la conversación no son juicios positivos ni negativos. Para que realmente tenga un efecto positivo en tu salud, recuerda que deben estar libres de prejuicios y servir como una forma de reflexión.

Habla solo

El hablar solo no sólo beneficia tu memoria y evita que se te olviden las cosas: también es una poderosa herramienta de autoconocimiento. Es decir, hacerlo en voz alta te ayuda a identificar mejor lo que sientes y lo que realmente piensas.

La especialista Anne Wilson Schaef señala que el expresar en voz alta el motivo de tu enojo puede ayudar a que éste desaparezca, incluso por completo.

Tiene múltiples ventajas por donde lo veas. La primera, es que puedes manejar un nivel de honestidad total, expresando lo que sientes tal como es.

Esto crea un vínculo contigo mismo positivo, y te ayuda a desarrollar una mayor inteligencia emocional. Aunque no lo creas, esto se reflejará en tus relaciones con los demás.

Playlist de música reggae

Este género musical tiene un gran efecto para ponernos en un estado emocional positivo. Y no sólo a nosotros: también a los perros.

Un estudio por The Scottish SPCA y la Universidad de Glasgow reveló que tras exponer diferentes géneros de música a un grupo de perros, los cambios de conducta más positivos se observaron cuando estos escuchaban reggae y rock suave.

Si no te gusta, pero te das la oportunidad de escucharlo, cometerás menos errores al conducir. Los errores y las distracciones son mayores cuando escuchamos música de nuestra preferencia.

Come chocolate

Si no has dormido bien (indispensable para sobrellevar el tráfico), te sientes agotado y no estás de buen humor, come chocolate amargo.

Un estudio de la University of L’Aquila en Italia reveló que comer chocolate amargo y cacao mejora la atención, la velocidad de procesamiento, la memoria de trabajo y la fluidez verbal.

Además de tener efectos beneficiosos para la salud cardiovascular, te pondrá de mejor humor.

Audiolibro, podcast e idiomas

Qué mejor forma de aprovechar el tráfico que cumpliendo con nuevos propósitos, como leer un libro o aprender, aunque sea de forma sencilla, un nuevo idioma.

Si además te gusta cultivarte, puedes escuchar podcasts de tu interés y seguir aprendiendo.

Ahora ya lo sabes, ¡respira profundo y usa el tiempo en el tráfico como un espacio provechoso para ti!

