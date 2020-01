¡Tragedia! Pierden su casa por incendios en Australia y ahora ladrones roban su auto lleno de despensa donada

Los incendios en Australia han conmovido al mundo. Sin embargo, más aún las historias de las familias que han perdido sus hogares.

Sin embargo, como si no pudiera ponerse peor, las áreas afectadas por los incendios también han sido saqueadas.

Con información de Daily Mail, una familia no sólo perdió su casa por los incendios en Victoria, sino que unos ladrones robaron su auto con despensa y suministros donados.

Victoria, Australia.

¿Qué sucedió?

La familia de Michael y Carolina Wild, sus dos hijos, Logan de 4 años y Summer de 2, así como su perro Sparky, que por poco se pierde en el incendio, tuvieron que salir de su hogar, el cual fue destruido el sábado pasado.

Por lo mismo, se quedaron con un pariente que vive en Albury, en Nueva Gales del Sur. Fue allí donde ocurrió el altercado, al parecer, mientras dormían.

Según la fuente The Australian, el jueves en la mañana Michael se percató de que su Toyota Tarago 2001 no estaba. En un inicio, pensó que su esposa Carolina había salido a las tiendas para comprar algo, pero no tardó en darse cuenta que en verdad había sido robado.

Como el vehículo contenía todos los suministros donados, lo único que les quedó fue la ropa que traían puesta.

Finalmente, les había tomado todo un día recoger comida del centro de ayuda, ropa que compraron con cupones y hasta juguetes donados para los niños.

Nueva Gales del Sur, Australia.

En palabras de Wild: "Parece que no somos bienvenidos en ningún lado en este momento".

No es el primer robo

Los informes de saqueos en la zona no es nuevo, donde delincuentes se aprovechan de la situación creando incluso páginas de donaciones falsas.

La familia denunció el hecho, alertando a otras personas sobre lo sucedido. Especialmente, porque en su ciudad natal las personas dejan las puertas de sus casas sin cerrar y los autos con sus llaves adentro porque no hay crímenes de este tipo.

Los incendios en Australia siguen siendo causa de consternación y preocupación global, donde personas y miles de animales han perdido la vida.

