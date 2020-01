Ganadores del North American Car, Utility and Truck of the Year 2020: Chevrolet Corvette, Kia Telluride y Jeep Gladiator

Cada año arranca con los ganadores del NACTOY, el North American Car, Utility and Truck of the Year. En la edición 2020, Chevrolet Corvette, Kia Telluride y Jeep Gladiator se llevan el título en cada una de sus categorías.

Estos premios se encuentran entre los más prestigiosos. Para empezar, los ganadores son elegidos por un panel de 50 jurados.

Este panel está conformado por expertos y profesionales respetados de medios impresos, en línea, de radio y de transmisión en los Estados Unidos y Canadá.

Jeep

A su vez, el resultado se determina tras cientos de horas de pruebas de manejo, investigación y evaluación por parte de cada uno de ellos, donde consideran aspectos como liderazgo del segmento, la innovación, el diseño, la seguridad, el manejo, la satisfacción del conductor y el valor.

De esta manera, el día de hoy los ganadores fueron revelados en el Centro TCF en Detroit, después de que el proceso comenzara el pasado mes de junio de 2019.

Auto del año

Compitiendo contra Toyota Supra y Hyundai Sonata, Chevrolet Corvette Stingray fue el ganador en la categoría "Car of the year".

Destacando por su motor central, su gran estilo y rendimiento, fue el favorito del jurado. En palabras de Lauren Fix,

Presidenta de NACTOY:

"Corvette 2020 representa una nueva era para la icónica marca. El entusiasmo de los clientes ha sido abrumador. Desde la perspectiva de un periodista, este es uno de los productos GM mejor construidos que ejemplifica lo que significa ser el Auto del Año de Norteamérica".

La producción de este vehículo está por comenzar en febrero de este año en la Planta de Ensamble de

General Motors en Bowling Green, Kentucky.

Vehículo utilitario del año

Compitiendo contra Hyundai Palisade y Lincoln Aviator, Kia Telluride fue considerado el mejor en diseño, funcionalidad y atributos generales.

No sólo destaca por su diseño exterior e interior, sino que ha sido reconocido por el dinamismo en su conducción, su transmisión y tecnología.

Pickup del año

Este año, destacaron las pickups de tamaño medio. Compitiendo contra Ram Heavy Duty y Ford Ranger, el ganador finalmente fue Jeep Gladiator.

Las características destacadas de Gladiator son evidentes. No es cualquier troca, es un Jeep, un auténtico 4×4.

Además, cuenta con techo y puertas desmontables, así como una gran capacidad de carga y de remolque, fundamental en el segmento.

Y tú, ¿qué opinas de los ganadores de este año?

