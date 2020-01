Razones por las que muchos conductores no respetan las leyes de tránsito

Seguramente en más de una ocasión has sido víctima del enojo que provoca un conductor que no respeta las leyes de tránsito. O viceversa, pudiste haber sido tú el que no haya seguido las normas que dicta la ley.

Cualquiera de las dos situaciones ponen en riesgo tu propia vida y la de las demás personas que se encuentran cerca de ti. Para evitar accidentes de cualquier tipo, es importante que siempre respetes las leyes de tránsito.

Top 5 de las razones más comunes por las que los conductores no respetan las leyes de tránsito

Ya sea porque las autoridades no son los suficientemente estrictas, por el tráfico, por la velocidad y/o por la poca paciencia que empeora el estado de ánimo de muchos conductores, las leyes de tránsito no son respetadas como se debe. Sin embargo, hay algunas razones comunes por las que los conductores se convierten en la principal causa de cometer imprudencias.

Estrés y ansiedad

Una de las principales razones por las que los conductores no respetan las leyes de tránsito es por el estrés y ansiedad del día a día. Es importante ser conscientes de estas enfermedades para mejorar nuestra calidad de vida en todos los aspectos.

Foto: Reid Gilman / Flickr.

Creen que no les va a pasar nada

El despotismo que tienen muchos conductores, es la principal causa por la que no siguen las normas. Creen que no les pasará nada y que no habrá consecuencias de hacer las cosas mal.

Falta de educación vial

Ya sea por ignorancia o por el simple hecho de no querer seguir las normas, la falta de educación vial provoca millones de accidentes al año. Todo mejoraría si de verdad cada conductor mejorará su manera de conducir y pensara más allá de su bienestar.

Necesidad de llegar rápido

La prisa por llegar a un lugar rápido es una razón por la que se rompen las leyes de tránsito. Para evitar esto, te recomendamos siempre salir con tiempo.

Alguna emergencia

También existen los casos en los que los conductores han confesado no seguir las normas de vialidad por tener alguna emergencia.

