Hombre le propone matrimonio mientras un BMW hace trompos alrededor de ellos

Ay, el amor… ¡Pero nos referimos al de los autos y las motos! En los momentos más importantes, como en una propuesta de matrimonio, pueden ser tus fieles acompañantes.

Así lo demostró una pareja en Durban, una ciudad costera en Sudáfrica. En un video publicado en Dala U Crew vía Facebook, se puede ver cómo en el preciso momento en el que el hombre se arrodilla para proponerle matrimonio a su pareja, un BMW arranca para hacer trompos alrededor de ellos.

En efecto, el BMW está tan cerca de la pareja, que es inevitable que se vean envueltos del humo por la quema de las llantas.

Además del vehículo, el hombre también sostuvo un globo que decía "¿Quieres casarte conmigo?". Como era de esperarse, el video se volvió viral.

Música, público y motores

Lo más interesante de la propuesta, es de que la pareja se ve sumamente tranquila a pesar de la proximidad del auto.

No cabe duda de la mucha confianza que le tienen al conductor, ¿a poco no? Mientras tanto, el hombre le coloca el anillo a la mujer. La música suena de fondo y se escuchan los aplausos de todos los presentes.

Como cereza del pastel, una vez que los trompos terminan, una motocicleta se aproxima. Posteriormente, ¡empieza a liberar humo morado!

La mujer recibe más globos y nuevamente no parece molestarle el verse envuelta de tanto humo.

Opiniones de la gente

Si bien el amoroso gesto no queda en duda, algunos expresaron su consternación, como:

"Porque el olor a goma quemada agrega mucho romance a cualquier situación…".

"Hermoso gesto, pero podría haber ido tan mal."

No cabe duda que con semejante propuesta de matrimonio, la mujer no podrá decirle después a su marido que no le parece el riesgo que corre con su ferviente pasión por el motor.

¿A poco no?

Continúa con: