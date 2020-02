James Corden aclara polémico video que muestra que él no es quien conduce en Carpool Karaoke

Con elegancia, carisma y un gran sentido del humor, James Corden ha decidido aclarar la mediática polémica con respecto a un video que muestra que él no es quien conduce en el Carpool Karaoke.

Todo comenzó cuando un espectador subió un video en redes sociales de Justin Bieber y Corden cantando en el auto para dicho programa. Sin embargo, ¡el vehículo está siendo arrastrado por un camión!

Saw James corden and Justin Bieber filming carpool karaoke and this is why I have trust issues — he isn't even driving! pic.twitter.com/bkP9moGJmu

— Zoli ⚡️ (@zolihonig) January 23, 2020