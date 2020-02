Ladrón de bicicletas es condenado a tres años de cárcel, ¡porque ahora sus víctimas tendrán que usar coche!

Si creías que los delitos ambientales se limitan a la contaminación de ríos o desechos industriales, no es así. Un ladrón de bicicletas en Bélgica tendrá que pagar con tres años de cárcel por el robo de bicicletas.

¿La razón? Se considera un crimen ecológico, debido a que las víctimas han sido obligadas a usar autos como medio de transporte.

¿Exagerado? Si tomamos en cuenta que la emisión de gases de efecto invernadero afecta al medio ambiente, tiene sentido.

Por lo menos así fue el razonamiento del juez, quien le atribuyó al ladrón el haber contribuido al calentamiento global.

Con información de Daily Mail, un hecho que tampoco ayudó es que este ladrón de 40 años ha cumplido 12 años de prisión por 17 condenas anteriores a lo largo de su vida.

Más aún, el motivo del robo de la bicicleta el pasado mes de octubre tenía la finalidad de ayudarle a comprar droga.

En palabras del juez del Tribunal Penal de Bruselas:

"Es aconsejable castigar severamente al acusado que comete delitos cuya gravedad es importante para el planeta, ya que la víctima privada de su bicicleta no tiene otra opción que utilizar un medio de transporte más contaminante."

El complicado expediente del ladrón

A pesar de que su expediente no le ayuda, el ladrón no asistió a corte, lo cual derivó a su arresto. Además, no es la primera vez que ingresará a prisión por robo de bicicletas.

El hombre ya había cumplido una sentencia de 15 meses en enero de 2018 por la misma razón. Peor todavía, ha sido arrestado 44 veces entre 1995 y 2019. En total, ha cumplido 12 años de prisión por las 17 condenas anteriores.

Todo sea por el medio ambiente

Distintas organizaciones, instituciones y gobiernos busca endurecer las medidas para proteger al medio ambiente.

Tal como destaca el diario británico, esto lo vemos no sólo en la UNESCO, sino incluso el Papa Francisco busca introducir nuevos 'pecados ecológicos' para proteger el planeta.

¿Qué opinas?

