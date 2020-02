El Hummer eléctrico tendrá muchas configuraciones

El nuevo Hummer eléctrico tendrá una gran configuración de entregas de potencia. No obstante no contará con ninguna opción a gasolina. Por lo que no espere encontrar un V8 en la ecuación.

Así será el primer Hummer eléctrico

Se comienzan a revelar los planes para la transmisión y prestaciones. Ya que con el tren motriz más poderoso: mil hp y 11 mil 500 libras pie, irá de 0-100 en 3 segundos aproximadamente.

Adicionalmente habrá otras mecánicas más descafeinadas y accesibles. Lo que está claro es que la marca busca un éxito comercial y para ello dará lo que el cliente demande. GMC preparará a Hummer como buque insignia de un gran de tecnología de vehículos eléctricos que irán revelándose poco a poco.

Y con ello podemos suponer que un Silverado, Cheyenne, puedan llegar pronto para competir con el primer Ford F-150 100% eléctrico, a ser revelado en el Auto Show de Detroit.

Mark Reuss, jefe de General Motors, ha oficializado que este Hummer será lo más modular posible. Por lo que pensamos que la opción básica cuente con sólo un motor en el eje trasero y tracción en la parte posterior. Luego vendrán mayores opciones de paquete de baterías y rango.

El vehículo estará listo para el 20 de mayo, y piensa iniciar con las entregas en otoño de 2021. No sabemos cuánto costará, pero definitivamente no será accesible para todos. Después de todo, Hummer nunca lo fue…