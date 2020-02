El primer Cadillac eléctrico será revelado en abril

El primer Cadillac eléctrico será presentado en abril, se trata de un crossover mediano que iría en competencia con Mercedes-Benz EQC, Audi e-Tron y Jaguar I-Pace entre otros.

Así será primer Cadillac eléctrico

Seguramente lo veremos en el Auto Show de Nueva York, o eso pensamos. Ya que el evento sucederá los días 10-19, con días de prensa el 8 y el 9 de ese mes. Veremos si lo presentan antes durante un evento independiente, o posterior. Lo cual es poco probable teniendo el reflector y a toda la prensa en NY.

La información la confirma Automotive News, tras declaraciones del Presidente de Cadillac Steve Carlisle a su Convención de la Asociación Nacional de Distribuidores de Automóviles el día de ayer.

A principios del año pasado la marca presentó un crossover mediano. Y mencionó que lo lanzarían con tracción a dos o a las 4 ruedas motrices y con una amplia gama de rangos y potencias. Seguramente este vehículo será el parteaguas en un amplio portafolio de EV. Y el flagship es un crossover, tal como sucedió con la firma de la estrella, la de los 4 aros y hasta en Ford, con Mustang Mach-E.

Al parecer este vehículo debió de haber sido presentado en el CES de Las Vegas, no obstante Cadillac canceló su participación. Quizá porque no lo tuvieron listo a la fecha, no lo sabemos. Lo que sí es una realidad es que la tecnología eléctrica es parte de la visión de la marca, que ha prometido una renovación completa hacia la próxima década.

Esperamos muchas noticias de eléctricos no sólo de Cadillac. Ya vimos que estamos a días también de conocer el nuevo Hummer totalmente eléctrico. Les seguiremos informando.