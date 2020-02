"Fue un mal etendido": Hombre arrestado por chuparle los dedos del pie a anciana de un hospital se defiende

El sujeto detenido por chuparle los dedos a una anciana en un hospital presentó su versión de los hechos y difundió su defensa ante medios norteamericanos.

A inicios de año, se conoció una particular historia en Florida, Estados Unidos, con la detención de un hombre que fue atrapado mientras le chupaba los dedos a un anciana en Gulf Coast Hospital.

La noticia que alarmó a muchos en esa zona de ese país fue difundida rápidamente en todo el mundo. Sin embargo, el sujeto acusado nunca había revelado sus motivaciones hasta ahora.

Versión del acusado

Frantz Beldonin, de 23 años explicó que nunca haría algo de lo que se le acusa e insistió en que el incidente fue solo un gran malentendido.

"Cuando llegó la seguridad y me atrapó, pensé '¿qué está pasando?' y dijeron 'ven conmigo' ", dijo Beldonin a WBBH. "Me hace ver loco … o, como, espeluznante, y no soy … no soy ese tipo de hombre".

Beldonin trabajaba como "cuidador" para hacer un seguimiento de un paciente diferente en la misma habitación. Dijo que la paciente que lo acusó malinterpretó lo que estaba sucediendo cuando inocentemente rozó su dedo del pie mientras intentaba recuperar su teléfono caído.

"Dejé caer mi teléfono debajo de la cama y mientras trato de sacar mi teléfono y ella patea", explicó Beldonin. "Estamos en la oscuridad, es una habitación oscura, con un hombre oscuro a los pies de su cama. Puedo entenderlo".

Versión policial

"Sentí que me tocaban el pie derecho", dijo la paciente a la policía en su declaración. "Pensé que era una enfermera que buscaba hinchazón en mis pies y tobillos, pero en algún momento más tarde lo sentí nuevamente. La tercera vez que sucedió esto me sentí húmedo entre los dedos de los pies. Miré hacia arriba y vi que había un hombre arrodillado y cabeza inclinada sobre mi pie ".

Canción de Residente impacta a sus fanáticos por las duras confesiones que hace El ex integrante de Calle 13 se sinceró en su nuevo tema llamado René

El paciente dijo que Beldonin asomó la cabeza por una cortina divisoria poco tiempo después del incidente y preguntó: "¿Estamos bien?" Luego, el paciente le contó a una enfermera lo que había sucedido, antes de que la policía se involucrara y luego arrestara a Beldonin.

Escucha el nuevo disco de Bad Bunny llamado "Yo hago lo que me da la gana" El puertorriqueño encabeza las tendencias mundiales gracias a su nuevo trabajo discográfico

Beldonin fue liberado con una fianza de $ 1,500 un día después de ser arrestado, pero teme que el cargo penal pendiente pueda causarle serias y duraderas repercusiones en el futuro.