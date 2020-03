LEGO y Audi homenajean a Michèle Mouton con una pieza en miniatura

En la lucha por la igualdad de género y homenajeando los grandes logros de las mujeres, LEGO y Audi presentan una nueva edición limitada de la miniatura de la expiloto Michéle Mouton.

Siendo la primera y única mujer que ha ganado una prueba del Mundial de Rallies, Michéle Mouton ha transcendido en el mundo automotriz no solo por su indiscutible habilidad al volante, si no por luchar por sus sueños hasta conseguirlos y demostrar que las mujeres no tienen límites.

LEGO y Audi presentan la figura de Michéle Mouton

El papel de la mujer en el mundo es tan básico e importante como el del hombre, y en este mes tan conmemorativo, LEGO y Audi presentaron la pieza en miniatura de Michéle Mouton.

Mejor conocida como “La Reina de la Velocidad”, Mouton logró conquistar las pistas a gran velocidad con un Audi quattro S1, mismo que será fabricado por LEGO para complementar la colección en miniatura.

El Audi quattro S1 con sistema de tracción a las cuatro ruedas estuvo al mando de varios pilotos, sin embargo, fue hasta que Michéle Mouton lo manejó para explotar todas sus capacidades. Hasta el momento, ha sido la única mujer en ganar una carrera en el Mundial de Rallies obteniendo la victoria final en el Rally de San Remos en 1981.

Dinámica por parte de Audi y LEGO

Audi y LEGO han decidido que todos aquellos que hayan adquirido el set del LEGO del mítico Audi quattro S1 podrán obtener la miniatura de Mouton de forma totalmente gratuita. Para ello, tan sólo deberán subir una foto del Audi quattro S1 de Lego a redes sociales, utilizando el hashtag #ElPilotoEsElla. De esta manera, uno de los autos más míticos de la marca de los cuatro aros y del automovilismo deportivo podrá ser conducido, una vez más, por la piloto más legendaria de la historia del Mundial de Rallies.

