Ford te da la oportunidad de diseñar un auto virtual

Ford lanza un llamado a la comunidad gamer para invitarlos a diseñar un auto virtual. Con ello la marca del óvalo azul colaborará con los amantes de los videojuegos y les pide echar a volar su imaginación.

Ford invita a los jugadores en línea para participar en la creación del primer vehículo de carreras virtual. El cual no necesariamente debe basarse en los modelos actuales. Puedes diseñarlo desde cero y buscar consejo con los cinco capitanes del equipo de eSports Fordzilla, situados en Francia @DonaldReignoux, [email protected], Italia @KuroLilyStream, España @CotinhoCES, y Reino Unido @Leahviathan.

La fase de diseño se llevará a cabo a partir de una colaboración entre los expertos de Ford y los mejores jugadores de los circuitos virtuales. Los encargados del proyecto lanzarán en Twitter una serie de encuestas que serán publicadas en la cuenta @TeamFordzilla. Con lo cual toda la comunidad gamer podrá tomar decisiones importantes para definir el modelo.

Estas encuestas contemplarán el diseño de atributos clave como el motor, la cabina, el diseño general y muchos más elementos. Y todo ello será analizado para poder ser, en algún futuro, integrado a la oferta de productos reales.

Sigue la evolución por @TeamFordzilla.

📢We want you to help us create an epic new race car!

Polls will appear in this THREAD👇from 11th March.

Feature by feature, your votes will help shape every detail.

Ford designers are standing by, ready to bring #TeamFordzillaP1 to life.

Let’s go 🏁 pic.twitter.com/brWxOyb6vJ

— Team Fordzilla (@TeamFordzilla) March 9, 2020