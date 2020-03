¿Cómo hay personas que duermen en el transporte público, pero despiertan en su parada?

¿Duermes en el transporte público y logras despertarte justo a tiempo? Con frecuencia nos encontramos con personas que logran esta hazaña. Sin embargo, ¿es de fiar?

Con información de The Cut, Science of Us habló al respecto con el Dr. Marc I. Leavey, especialista en atención primaria con base en Lutherville, Maryland, y con el Dr. Ronald Chervin, neurólogo y director del Centro de trastornos del sueño de Michigan Medicine.

Además de explicarte cómo es esto posible, te diremos qué tan eficiente es como para hacerlo todos los días.

Tu reloj interno

De la misma forma en que algunos se despiertan por las mañanas antes de que suene la alarma, tu cuerpo se sincroniza en cada viaje. Esto aumenta si lo haces todos los días, como parte de una rutina estandarizada.

Pero, si un percance o un retraso sucede, esto puede verse afectado. ¡Por lo que tendrás que encontrar la forma de permanecer despierto!

No duermes tan profundamente

Otra razón que lo hace posible es que en realidad estás parcialmente dormido. Es decir, no te encuentras en estado profundo. De esta manera, puedes escuchar cuando el metro llega a determinadas estaciones.

Tu cerebro no se desconecta del todo, por lo que está alerta para escuchar algunos estímulos clave.

En general, el cerebro no se desconecta completamente durante el sueño, ni siquiera durante la noche.

Te despiertas para revisar sin darte cuenta

Si andas dormitando, es posible que hagas algunos chequeos para comprobar si ya llegaste a tu parada. Inclusive, si no los recuerdas.

Esto sucede debido a que tu cerebro no tiene el suficiente tiempo para procesarlo en tu memoria.

Lo mismo durante la noche con personas que padecen apnea del sueño. Se despiertan numerosas veces, hasta 200, dice el doctor Chervin, pero no lo recuerdan.

Como es de esperarse, este trastorno del sueño genera somnolencia durante el día siguiente.

El riesgo: un día podrías perder tu parada

Si cabeceas para descansar, está bien. Sin embargo, si se te pasa la mano y entras en sueño REM profundo, el riesgo de no despertar es muy alto.

Para que te des una idea, es en este estado cuando soñamos. Generalmente, entramos allí después de 20 minutos, aproximadamente.

Además, si duermes pocas horas durante la noche, corres el riesgo de entrar a sueño profundo mucho más rápido.

¿Puedes autoprogramarte para lograrlo?

Sí, es posible, siempre y cuando la rutina sea muy precisa. La hora debe ser la misma todos los días. Sin embargo, mejor usa tu celular.

El celular también te ayudará a entrenar tu reloj interno. Pero, si comienzas a usarlo, ¡mejor no lo dejes!

Al final, puede ser que no estés durmiendo bien por las noches, tengas trastornos del sueño y tu reloj interno no funcione del todo. ¡Preferirás quedarte dormido!

Además de que te saldrá más caro, no necesariamente es conveniente que te vean disperso o distraído en el transporte público por seguridad. ¿No crees?

