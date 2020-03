Steve McQueen 90 años del actor, el piloto y la leyenda...

Steve McQueen, genio y figura, nació un día como hoy de hace 90 años. Ha sido una de las leyendas del cine más aplaudidas de la historia. Murió en 1980, en Ciudad Juárez, a consecuencia de cáncer de pulmón. Pero antes nos dejó grandes hazañas conduciendo a gran velocidad.

Steve McQueen y Jo Siffert / Cortesía

¿Quién era Steve McQueen?

Terrence Steven McQueen nació en Beech Grove, Indiana. Su padre William los abandonó a los pocos meses de nacido, su madre Julian lo dejó al cuidado de su bisabuelo Claude Thompson, una figura clave en la formación de Stevie.

McQueen siempre fue un chico rebelde, se juntó con pandillas californianas a edad muy temprana y ni su tiempo en la milicia norteamericana pudo domar su actitud. Sólo el cine.

Nació como actor a partir de una relación sentimental con una aspirante a actriz, se inscribió en Neighborhood Playhouse y su primer papel fue en el teatro. Ganó una beca para estudiar en la Uta Hagen-Herbert Berghof y años más tarde le aceptaron en Actors Studio. Brincó a Broadway haciendo un papel de drogadicto, mientras formó parte de Somebody Up There Likes Me de protagonizada por Paul Newman.

Porsche 917 / Cortesía

Mientras que los papeles que le encumbraron como figura de acción fueron, sin duda, Bullitt y Le Mans. En la primera protagoniza una persecución a bordo de un Mustang de 1968 en las calles de San Francisco. Mientras que en Le Mans, la historia de la mítica carrera de resistencia fue expuesta por el famoso King of Cool.

Papeles destacados

The Blob

Wanted: Dead or Alive

The Great Escape

Bullit

The Thomas Crown Affair

The Getaway.

McQueen fue famoso por su coleccionismo automotriz, amante de las máquinas, la velocidad y los autos, poseía más de 60 coches clásicos. El Porsche 917 que protagonizara la película fue vendido en 14 millones de dólares durante un evento privado en Pebble Beach en 2017.