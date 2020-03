GMC Yukon 2021 llega a México con todo y su versión XL. se trata de SUV más grande de GMC, basada en la plataforma de Tahoe y Suburban para sus versiones Yukon y Yukon XL respectivamente.

Tal como era de esperarse, sus cartas más importantes son la suspensión trasera independiente, neumática ajustable y magnética. Con lo cual se mejora totalmente la experiencia al interior.

Adicionalmente cuenta con tecnología de vanguardia mediante un sistema de infoentretenimiento compatible con Apple CarPlay y Android Auto. Pantallas para la segunda fila de asientos, inmensas, para verse desde cualquier posición. Aire acondicionado independiente, asientos regulables en temperatura y de memoria electrónica. Cargador inalámbrico y bueno, lo que pienses, lo trae.

En tecnología de seguridad, grandes adiciones en asistencias para el conductor, seguro sólo por debajo de lo que será Cadillac Escalade. La cual conoceremos en breve.

GMC Yukon 2021 llegará a México / Cortesía

GMC Yukon 2021

La plataforma digital más avanzada en la historia de las generaciones de estos tres productos. Yukon 2021, como parte de GMC, tiene un toque más premium que Tahoe. Por lo que presenta suspensión neumática y magnética en la versión tope de gama. Además de incluir la famosa AT4, más orientada al off-road. De la cual no hay confirmación para nuestro mercado.

Cuenta con suspensión trasera independiente, que mejora el andar y el desempeño, sobretodo a altas velocidades.

Interior / Cortesía

Si bien lanzaron motorización a diésel a nivel internacional, no, no vendrá a México. Aquí incluye el motor más poderoso: 6.2 litros V8 de 420 hp y 460 torques, todo ello acoplado a una caja automática de 10 cambios, y opción de tracción trasera u AWD.

Cortesía

Hecha para usarse

La marca busca que este SUV de tamaño completo realmente sea el vehículo que te acompañe en cualquiera de tus trayectos, viajes en familia y experiencias. Los clientes tendrán un ejemplar mucho más refinado, capaz y tecnológicamente convincente, es la promesa de la marca.

Postdata: OnStar

GMC Yukon y Yukon Denali llegan con OnStar, obvio, con lo cual tendrás asistencia personalizada las 24 horas y WiFi hot-spot hasta para 7 dispositivos móviles.

No, todavía no hay fecha exacta de llegada. Tampoco los precios y las versiones, pero haciendo un quick search, vemos que la generación pasada arranca en 1 millón 186 mil 800 pesos. Por lo que no será inferior a éste.