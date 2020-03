Quédate en casa y mira las películas protagonizadas por Porsche durante la cuarentena. La selección especial incluye cintas épicas en donde la marca de Stuttgart como la icónica Le Mans con Steve McQueen y el 917. Una cinta que puedes buscar en las diferentes plataformas en línea.

Películas protagonizadas por Porsche

Empecemos con el mítico 911, que ha estado presente en diferentes pelis. Ya sea de animación o en representación de la vida real.

Cars

El clásico de Disney – Pixar de 2006 presenta a Sally, la abogada de Radiator Springs y el crush de Rayo McQueen. El 911 es un Carrera azul. Disponible en Netflix.

Bad Boys

La primera entrega de la ahora trilogía fue presentada en 1995. Mike Lowrey, un detective adinerado fuera de lo común conduce un Porsche 911 Turbo. En la última escena se lleva a cabo una icónica competencia entre el 911 y un Shelby Cobra. Checa en Netflix de lo que te estoy hablando, se te acelerará el corazón.

Porsche Carrera 4S / Corrtesía

Bad Boys for Life

Recientemente en cartelera, esta película está disponible on demand. Y tras haber dado paso a Ferrari en Bad Boys II, Mike Lowrey regresa a su amado Porsche y maneja un Carrera 4S 2020 de color azul. La mejor escena es una persecución al interior de un centro comercial. Búscala por internet.

Gone in 60 Seconds

Aquella película en donde los reflectores se los lleva el "Shelby GT500" que maneja Nicolas Cage como Memphis Raines. Sin embargo la película la inaugura un Porsche, al ser robado de una agencia en Los Ángeles. Además aparecen un 356B Speedster del 61, un 959 del 88 y un Boxster del año 2000. Disponible en Prime.

No mans land

Presentada en 1987, la película fue protagonizada por Charlie Sheen, quien hace las de un policía infiltrado en una banda de ladrones de Porsche. Oh my God! Salen muchísimas escenas de persecución, con protagonistas como el 911 SC Cabrio, un 911 Targa, un 911 Flat Nose, un 911 SC y el 911 Turbo 930. Diersponible en internet.

Rápido y Furioso

La película de 2011 llamada Fast Five cuenta con un 911 Carrera modificado, claro, es Fast & Furious, lo sale manejando Paul Walker, descanse en paz. Encuéntrala por internet.

Spy Game

En 2001 Robert Redford y Brad Pitt protagonizaron un thriller espectacular. Ese ajuste generacional de actores propuso un Porsche 912. Búscala en Prime.

48 Hours

A principios de los 80 Eddie Murphy aparece con su Porsche 356, que era parte central para resolver el misterio de dónde se encontraba el dinero de un robo. Disponible por internet.

Porsche 928 S / Cortesía

Scarface

1983 es el año de la película que hiciera inmortal a Tony Montana, interpretado por Pacino. Posee una gran escena en donde un Porsche 928 S es el vehículo que llevará a Tony a conquistar el mundo. Netflix e internet son tus aliados.

Risky Business

Ese mismo año Tom Cruise, protagoniza a un joven de 17 años que desea vivir la adolescencia al máximo de cara a su vida madura. Sus padres se van y el aprovecha para sacar el Porsche 928 de sus padres. Lo que sucede con ese auto, te romperá el corazón. Disponible en Prime.

Porsche 356 Speedster / Cortesía

Top Gun

En los 80 no se hablaba de otra película que ésta. Sentó las bases para las secuencias de aviones y elevó a nivel de leyenda a Tom Cruise. Sin embargo, él no maneja el famoso 356 Speedster, sino Kelly McGillis, su instructora. No había mujer más sexy en ese momento. Búscala en internet, estuvo en Netflix por un tiempo.

Muero por ti

De 2003, da inicio a un personaje neoyorquino fracasado que manejaba un Porsche 356 Cabrio. Vaya manera de fracasar, ¿no lo creen?

Porsche 356 / Cortesía

Playmobil

La cinta se estrenó el año pasado y contó con la participación de Mission E en una película de animación. Disponible por internet.



Le Mans

De 1971 es la película que centró el foco del mundo en la mítica carrera que es, vaya, propiedad de Porsche por su dominio ejemplar. Steve McQueen, nada más y nada menos, conduce el Porsche 917 KH en las 24 Horas de Le Mans. Búscala en internet.