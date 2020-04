Reglas básicas que deben seguir los ciclistas ¡todo el tiempo!

Existen reglas básicas que deben conocer los ciclistas al momento de salir de casa con alguno destino. Andar en bici por la Ciudad de México o en cualquier país, es una actividad que puede llegar a ser tan práctica como peligrosa si no se conocen las reglas básicas de vialidad.

Para tu seguridad y la de los demás, es necesario que conozcas y respetes las reglas básicas para andar en bici. Así evitarás terribles accidentes y conducirás de una manera mucho más segura.

Reglas básicas que deben conocer los ciclistas

Conducir en la misma dirección que los automóviles

¡Básico! Esta es una de las reglas que los ciclistas deberían conocer y respetar siempre. El peligro de que conduzcan contraflujo de los autos es catastrófico.

Circular siempre por la derecha

En ocasiones, los puntos ciegos suelen ser los enemigos de muchos ciclistas y automóviles. Para evitar que los autos se te lancen, lo más recomendable es circular siempre por la derecha.

Hacer señales cuando se cambia de carril

Hacer señales cuando te quieras cambiar de carril puede evitar accidentes fuertes. Siempre hay que anticipar nuestros movimientos, esto con el fin de que los demás tomen sus precauciones.

Llevar casco y ropa con materiales reflectantes

Otra de las reglas básicas que deben conocer los ciclistas es esta. No debería de existir una razón por la que no se use un casco adecuado y ropa con materiales reflectantes.

No conducir con audífonos

Usar audífonos mientras andas en bicicleta pone en riesgo tu vida y la de los demás. Mantener los sentidos bien alerta es la clave para mejorar la seguridad mientras se conduce por las calles.

Mantener distancias adecuadas con los demás conductores

No importa si andas en bici, en moto o en auto, mantener una buena distancia con otro vehículo es un básico que todos los conductores deben respetar.

Respetar señalamientos

No hay nada mejor para garantizar la seguridad que respetar los señalamientos. Es momento de comenzar a hacerlo para mejorar la cultura vial.

