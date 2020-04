Mazda te acompaña en la selección de tu siguiente auto

Mazda sabe que la crisis sanitaria está afectando al mundo, ha emprendido diversas acciones para ayudar a sus clientes y socios comerciales. Sin embargo, si de casualidad estás en busca de un auto nuevo, también te abre la posibilidad.

No, los concesionarios no están cerrados, siguen trabajando bajo estrictas medidas de seguridad. Y la razón es que la cadena de suministro no sólo contempla la venta. Sino la atención y servicio a la red, el pago de salarios de la fuerza laboral y demás.

Conoce el configurador de Mazda

A través de la tecnología y de la sección de configurador desde el sitio oficial de la marca. Puedes realizar una cotización en línea o vía telefónica; agendar una prueba de manejo o, informarte de cara a una futura adquisición. Ya que pase la pandemia.

Esta temporada Mazda está ofreciendo servicios de 10 mil kilómetros gratuitos. Ya sea que gustes acudir al distribuidor, previa cita, o desees que pasen por tu vehículo con todas las medidas sanitarias.

Además de eso, si compras hoy y durante todo el mes de abril. Todo auto nuevo contará con garantía extendida hasta 6 años o 125 mil kilómetros.