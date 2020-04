Así enfrenta RAM México la pandemia por Covid-19

RAM México se suma para profundizar el mensaje de quedarse en casa durante este tiempo de pandemia. La firma ha ampliado su programa de operaciones para apoyar los esfuerzos de auxilio relacionados con el Covid, enfocándose en dos áreas:

Entregar un millón de comidas a niños de Norteamérica.

Apoyar en varios programas técnicos, logísticos y de manufactura, como la producción de máscaras, cubrebocas, para personal de salud y primeros auxilios.

RAM Covid 19 / Cortesía

Más de RAM y sus acciones durante Covid-19

Como parte de las acciones que FCA está realizando, RAM México se une al esfuerzo de hacer llegar a la población el mensaje sobre la importancia de permanecer en casa durante el tiempo que han definido las autoridades a través de la difusión de la campaña #QuédateEnCasa en las redes sociales de la marca.

A través de la siguiente infografía, podrás notar algunos consejos prácticos para que los operadores que, necesitan trabajar, estén mayormente protegidos.

Limita tus trayectos al máximo, no salgas de casa si no debes, recuerda que la contención del virus no está en manos de los médicos o del gobierno, sino en ti. Ayuda como mejor puedes #QuédateEnCasa