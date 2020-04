10 pasos diseñar un Porsche, explicados por Michael Mauer

Conoce los 10 pasos para diseñar un Porsche, por el director de diseño de la marca Michael Mauer.

El diseñador alemán nos explica que lo más importante es la práctica, y que por ello siempre está con un cuaderno y en reuniones está dibujando. "Vuelvo loca a mi esposa. Incluso en el desayuno estoy dibujando, casi siempre son autos. No puedo evitarlo".

10 pasos para diseñar un Porsche

"Una de las claves en las que hay que pensar cuando dibujamos autos es el aspecto tridimensional, dice. A veces incluso tienes que añadir más énfasis. Exagerar.

A veces trato de dibujar arquetipos de la historia del automóvil. Pienso en un auto, no en un 911 que conozco tan bien, sino en un Land Rover Defender. ¿Cuáles son las dos, tres o cuatro líneas que, si no añadieras más detalles o color, son tan características que definirían ese vehículo? Hay autos muy simples y otros muy complicados. A veces estos coches, los complicados, no tienen una identidad tan fuerte. Si un auto no tiene una identidad fuerte, es difícil crear una identidad de marca con el diseño. Cuando estás diseñando un auto es realmente útil entender cuáles son las líneas clave. Aquí te hablaré de las etapas para perfilar el icono 911". Michel Mauer.

Paso 1 / Cortesía

Boceto 1

Yo siempre empiezo con ambas ruedas porque uno de los retos de dibujar un auto es definir la distancia entre ejes y las proporciones correctas.

Paso 2 / Cortesía

Boceto 2

Una vez que las ruedas están en su lugar, el siguiente paso es poner el auto en el suelo. Para ello hay que dibujar la línea entre las ruedas. A partir de ahí, puedes empezar a construir el contorno.blema, para eso están los borradores.

Boceto de Porche 911 - paso 3 / Cortesía

Boceto 3

Los diseñadores a menudo se refieren a la superficie acristalada como DLO (daylight opening). El DLO del 911 es icónico y muy diferente a un Cayenne o un Panamera, ya que estos son de cuatro plazas. Es uno de los primeros detalles que añado, seguido por el faro delantero, y luego más detalles en la parte trasera. En el tercer boceto pueden ver que se ha añadido la forma del parachoques y la luz trasera.

Boceto de Porche 911 -paso 4 / Cortesía

Boceto 4

Dibujar un auto es como añadir capas, añadir suavemente más detalles. En la etapa del cuarto boceto, el faro es ahora una elipse. He añadido la toma de aire inferior y la parte baja de la puerta está empezando a mostrar más forma.

Boceto de Porche 911 - paso 5 / Cortesía

Boceto 5

Verán que estamos añadiendo más y más detalles en el quinto boceto. Ahí está la manija de la puerta, junto con algunas líneas más de espesor variable, para añadir o quitar énfasis. Se trata de crear una sensación tridimensional.

Boceto de Porche 911 - paso 6 / Cortesía

Boceto 6

Es el momento de añadir sombra y contraste. El hombro sigue sin color porque queremos dar la impresión de que está reflejando la luz. Esto es lo que intentamos transmitir ahora, en forma de boceto.

Boceto de Porche 911 - paso 7 / Cortesía

Boceto 7

El siguiente paso es divertido: es donde empezamos a añadir color y a unir todo. Si trabajan con Photoshop es como añadir otra capa. El color azul de la parte superior del auto refleja el cielo, mientras que por debajo de la línea, donde es más oscuro, reflejamos el suelo.

Boceto de Porche 911 -paso 8 / Cortesía

Boceto 8

Cada diseñador tiene su propia manera de tratar el vidrio, pero me gusta colorearlo de negro en esta etapa, y lo mismo con las ruedas.

Boceto de Porche 911 -paso 9 / Cortesía

Boceto 9

En el noveno boceto consideren el DLO, la superficie acristalada. Aquí está dividida, de modo que la parte superior es negra y la parte inferior es más clara. Esto crea la impresión de que hay una curvatura.

Paso a paso cómo dibujar un Porsche 10 / Cortesía

Boceto 10

Cuando trabajas en papel, en una dimensión, necesitas aplicar trucos usando color y sombra para crear profundidad y una impresión del producto final tridimensional.