La pick up de Mazda BT-50 estará lista en 2021

La pick up de Mazda BT-50 ya dio su primera información, sería modelo 2021 y buscará rivalizar con Hilux, NP-300 y L200. Sin embargo no, no está confirmada para México y no creo que sea la misión traerla a este mercado.

Hablamos de un modelo que está destinado a otros sitios, incluyendo Sudamérica, en donde estos pick up representan gran parte del pastel. En México también, pero ese apartado es tremendamente liderado por Nissan y su NP-300. Al ser un camión de trabajo y con visión de Mazda para cerrar el gap con el escalón premium, no veo que la traigan. Pero ya veremos… Peugeot hará lo propio en breve.

Mazda no genera la plataforma, sino su socio comercial Isuzu, y en esa marca la troca se llama D-Max y está por entrar a su octava generación, tercera como Mazda. Asimismo, el tren motriz no será más el de Ford Ranger. Básicamente será un Isuzu con diseño Kodo.

¿Qué esperar?

La robustez y confiabilidad de Isuzu, experto en camiones para el trabajo. Mientras que la parte estética lucirá top en este segmento y se preparará para lo que Ranger ponga enfrente y así también las versiones equipadas de otras marcas.

En mecánica se habla de un 3 litros turbodiésel con cerca de 200 hp y más de 330 libras pie. Además de un 1.9 litros de 150 caballos y 258 libras pie de torque. La caja sería de 6 cambios, manual o automática con tracción trasera o a las cuatro ruedas.

Diseño

La visión de la marca es sumamente consensual, por lo que espere ver mucho de un Mazda CX-30 en el frente, con faros afilados, pocas líneas de tensión y una elegancia inherente al lenguaje estético de Mazda.