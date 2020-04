Porsche Legacy, la nueva colección de Puma

Puma se inspira en Porsche y presenta nueva colección de tenis Legacy, como parte de su acuerdo y sociedad.

Colección Porsche Legacy

Con esta nueva colección, Puma rinde homenaje a los motores turbocargados de la marca alemana. El calzado, sin embargo, ofrece un sutil y minimalista diseño que hace referencia a la historia del automóvil.

Si bien no hay más fotos del resto de las prendas, no son sólo tenis los artículos disponibles. La marca presenta una chamarra Porsche Legacy Bomber y una camiseta que incluye un gráfico protagonista en la parte posterior Never Lift, haciendo alusión a un acelerador.

Porsche Legacy / Cortesía

El par de tenis son llamadas Porsche Legacy Future Rider, con la parte superior hecha de cuero tintado de alta calidad y suela antiderrapante. Son ideales para conducir, ya que proporcionan el feeling total que un piloto requiere cuando desea frenar al último y ser el primero en acelerar.

Fabricadas en gamuza de alta calidad, poseen un grabado superior y lucen áreas de ventilación para mejorar la frescura.