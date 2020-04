Hombres egocéntricos, soberbios y antipáticos compran estos autos según estudio

El siguiente tema es polémico, sin duda, porque "no son todos los que están ni están todos lo que son". Lo que sí es que no es la primera vez que un estudio arroja que los hombres que compran y conducen ciertos autos tienen una personalidad no muy amable…

Anteriormente, ya se había asociado que las personas que conducen autos de lujo tienden a ser más prepotentes al volante. Es decir, no dejan pasar, se le cierran a otros, conducen más rápido y avientan el auto.

Con información de Daily Mail, ahora es una investigación por la Universidad de Helsinki la que muestra que los conductores que tienen una personalidad desagradable, antipática y con complejo de superioridad están más inclinados a comprar autos de "alto estatus". En otras palabras, autos de lujo.

De esta manera, suelen conducir autos de marcas como Audi, BMW y Mercedes. Estos hombres son más propensos a ser "egocéntricos, tercos, discutidores, desagradables y antipáticos". ¡Ouch!

Sólo los hombres, las mujeres no

La investigación se dedicó a analizar si "tipos específicos de personas" se sienten atraídas por los automóviles de alto estatus. Esto independientemente de sus activos financieros. También qué tanto tienen una tendencia a violar las leyes de tránsito.

En palabras del profesor de psicología social Jan-Erik Lönnqvist, encargado del estudio que evaluó a mil 892 automovilstas de Finlandia:

"Me di cuenta de que los que tenían más probabilidades de pasar una luz roja, no dar paso a los peatones y, en general, conducir imprudentemente y demasiado rápido, a menudo eran los que conducían autos alemanes veloces.

Estos rasgos de personalidad explican el deseo de poseer productos de alto estatus. Y los mismos rasgos también explican por qué esas personas infringen las normas de tránsito con más frecuencia que otras.

Estas son personas que a menudo se ven a sí mismas como superiores y están dispuestas a mostrar esto a los demás."

En los resultados, el género sí importa, debido a que son únicamente los hombres quienes muestran este perfil de personalidad.

Por supuesto, ellos no se consideran así mismos con ese perfil. Por el contrario, el experto señala que la razón por la que prefieren estos autos es por la importancia que le otorgan a la alta calidad.

Debido a que todas las marcas de autos tienen una imagen específica, al conducir un auto confiable están enviando el mensaje de que ellos mismos son confiables.

¿Qué opinas?

