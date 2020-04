Landtrek a detalle: la nueva pick up de Peugeot

Landtrek es el nombre de la primera pick up de Peugeot, que habrá de llegar a México en el segundo semestre de este año, te decimos nuestra expectativa de precio y características a detalle.

Peugeot Landtrek / Cortesía

Peugeot Landtrek

Este pick up llegará a uno de los segmentos más importantes para los camiones de trabajo. De los que han cooperado para que, quienes tienen producto, puedan seguir creciendo y dividir el amplio pastel que por años ha dominado Nissan con su NP300.

Peugeot no irá de frente contra dicho rival, al menos no con sus versiones de entrada, ya que buscará rivalizar con el top, Frontier, así como con Ford Ranger y Toyota Hilux, si no es que se sube a las ligas de Tacoma.

Peugeot Landtrek / Cortesía

Su diseño extremadamente moderno, con formas trabajadas y modeladas, el diseño exterior impone por su marcada personalidad, la parrilla vertical con el león en el centro o la firma luminosa vertical de LED (según las versiones). El estilo de las llantas de aluminio se inspira en el de otros vehículos de la marca y brinda una gran resistencia al uso: 4×4, carga o autopista.

Las cartas fuertes serán el diseño europeo, la confiabilidad de los motores a diésel, para el trabajo rudo y el equipamiento. Peugeot es una marca que roza con lo premium, por ello veremos con toda seguridad una oferta de cabina doble, el tope de seguridad disponible, asientos de piel y sistema de infoentretenimiento compatible con iOS y Android.

La pantalla será de hasta 10 pulgadas táctil, contará con Bluetooth y con cluster i-Cockpit, digital. Cámara de 360 grados.

Peugeot Landtrek parrilla / Cortesía

Mecánica, tracción

Se especulan versión a diésel y gasolina. La primera utilizará un 4 cilindros de 1.9 litros turbodiésel que libera 150 hp y 258 libras pie a una transmisión manual de 6 relaciones con tracción trasera. La segunda versión cooperaría con 210 hp y 236 libras pie producto de un turbo a gasolina de 2.4 litros con caja automática o manual de 6 cambios.

Statement de confiabilidad

Peugeot sufrió dramáticamente de la confiabilidad de sus clientes en nuestro país. Sin embargo hace más de 3 años presentó una agresiva estrategia de postventa en donde, si no quedabas satisfecho con el servicio, no lo pagabas. Parece que de a poco la marca recupera mercado, así lo ha hecho notar en el pay de ventas, y qué mejor prueba de confiabilidad que trayendo un vehículo de trabajo. Una troca.

Medidas y pesos

Mide 5.33 m de largo x 1.92 metros de ancho, distancia al piso de 235 mm con rines de 18 pulgadas. En la versión 4X4 especifica modos de manejo gracias a caja reductora, posee un diferencial trasero con eLock de liberación automática, para evitar que patinen las ruedas. También especifica una profundidad de vadeo de 600 mm, un ángulo de ataque de 29 grados y de 27 grados en salida para la cabina doble y ventral de 25 grados.

Precio, por equipamiento creo que la marca presentará una versión y dos motores, no creo que venga por debajo de los 600 mil pesos.