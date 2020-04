Empresas de Autofinanciamiento ofrecen alternativas por Covid-19

Las principales empresas de autofinanciamiento en el país: Autoamecah, Conauto (Ford), Hyundai Contigo, Sicrea (Nissan) y SuAuto de GM, han presentado un plan de flexibilidad para que sus clientes puedan conservar el auto o adquirir uno durante este complicado escenario sanitario.

Autofinanciamiento se pone en tus zapatos

La empresas mencionadas recordaron que su esquema funciona a partir de la conformación de grupos de consumidores, personas leales y solidarias. Este modelo contribuye a generar condiciones para que, eventualmente, todos puedan adquirir una nueva unidad. Abriendo las posibilidades a un mayor número de personas, cuyos ingresos no les permiten adquirir un auto nuevo.

El autofinanciamiento representó el 3.2% del total de créditos para el sector en México, al cierre de febrero 2020. Esto corresponde a 4 mil 163 unidades nuevas entregadas.

¿No sabes qué es el autofinanciamiento?

Básicamente es un sistema de comercialización de bienes y servicios que consiste en reunir a un grupo de personas que aportarán de manera regular y periódica cierta cantidad. Esto va a un fondo común, que es administrado y utilizado para la compra de un bien, o sea un auto.

Tras este proceso se realizan eventos que ofrecen diferentes modalidades de adjudicación, pueden ser por liquidación, antigüedad, puntuación, subasta, sorteo. Esta modalidad no pide enganche, no es un crédito financiero, por lo que no es necesario comprobar ingresos etc. Todas las empresas de autofinanciamiento deben estar reguladas por la PROFECO y todos los participantes deben contar con un número de adhesión.

Dejando en claro lo anterior, se convierte en una forma más de poder adquirir un vehículo. Y es por ello que las empresas principales en México han abierto líneas de contacto para revisar el caso de cada registro.

"Sabemos que es una responsabilidad compartida hacer lo que está a nuestro alcance para que conserves tu vehículo, así como contribuir a que el resto de los integrantes de cada grupo del esquema de autofinanciamiento cumplan con la ilusión de estrenar el propio". Comunicado.

