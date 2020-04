¡Actividades online en Casa SEAT! Un espacio para nuevas propuestas del futuro de la movilidad y cultura urbana

Indudablemente, vivimos un momento histórico en muchos sentidos. La actual pandemia dejará huellas que pasarán a la historia. Sin embargo, no serán del todo negativas, si son tomadas de forma responsable y comunitaria. ¿Por ejemplo? Veamos el ejemplo de SEAT.

Para las personas que tienen la oportunidad de conectarse a internet durante esta contingencia, el mundo digital se está fortaleciendo.

Para empezar, está permitiendo comunicar y acercar a millones de personas y familias que se encuentran distanciadas.

Y, por otro lado, se ofrecen experiencias y contenidos que permiten el desarrollo humano, social y global.

Con esto en mente, CASA SEAT ofrece en su página web un calendario de actividades online. Éste consiste en un programa de experiencias digitales con respecto a temas de vital relevancia.

¿Por ejemplo? En palabras de la marca, tiene el compromiso de brindar propuestas innovadoras y relevantes que permitan afrontar los retos sociales y de movilidad del futuro.

Movilidad Urbana

El ciclo de actividades digitales en este espacio arranca el próximo jueves 30 de abril. En esta ocasión, será el director ejecutivo de Movilidad Urbana en Massachusetts Institute of Technology (MIT), quien dará una charla abierta sobre el impacto del COVID-19 en el futuro de la movilidad global. ¡Impresionante!

Posteriormente, Alejandro Vesga, director de la revista Emprendedores, conversará el 5 de mayo con emprendedores y venture builders sobre las formas de desarrollar nuevos proyectos empresariales en la situación actual.

Después le seguirán expertos en cultura urbana, movilidad e inteligencia artificial, quienes también ofrecerán sus reflexiones sobre los posibles futuros que se abren tras el COVID-19.

Ellos son: Lis Rosselló (Postfuturear), Alfons Cornella (Institute of Next) Javier Creus (Ideas for Change) y Ramón López de Mantarás (experto en inteligencia artificial y miembro científico del CSIC).

Charlas en streaming

Carlos Ferrater (OAB) y Lázaro Rosa-Violán, responsables de la arquitectura y el diseño de CASA SEAT, respectivamente, realizarán interesantes charlas en streaming.

De esta manera, Carlos Ferrater hablará de sus influencias artísticas y de la importancia de crear espacios para la ciudadanía a través del arte en una conversación con la directora de cine Isabel Coixet, también Medalla de Oro de las Bellas Artes.

Por su parte, Lázaro Rosa-Violán, reconocido interiorista, y Santiago Inat (LRV Studio) hablarán de la inspiración tras los principales espacios y detalles de CASA SEAT y de cómo lograr que el público se sienta como en casa mediante el diseño y el interiorismo.

No cabe duda que ahora es un gran momento para reflexionar y reconstruir el mundo que deseamos.

