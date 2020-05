Menor de edad se robó el auto de su mamá para ir a comprar un superdeportivo

Cuando un niño se ilusiona con algo, va a buscar la manera de conseguirlo y más cuando se trata de manejar un auto superdeportivo.

De acuerdo a diferentes redes sociales y a algunas declaraciones que hizo el menor de edad, se dio a conocer las razones por las que decidió robarse el auto de su madre.

Lo más sorprendente es la edad del pequeño y sus buenos gustos por los coches.

Después de discutir con su mamá por negar comprar un Lamborghini, este niño de apenas 5 años de edad decidió ir en búsqueda del auto de sus sueños. Pero ¿qué medidas drásticas decidió tomar?

Pues una vez que se le negó tener un superdeportivo, el niño robó el auto de su madre para ir a la agencia más cercana.

Todo esto sucedió en una carretera de Utah, al oeste de Estado Unidos.

One of our Troopers in Weber Co. initiated a traffic stop on what he thought was an impaired driver. Turns out it was this young man, age 5, somehow made his way up onto the freeway in his parents' car. Made it from 17th and Lincoln in Ogden down to the 25th St off-ramp SB I-15. pic.twitter.com/3aF1g22jRB

— Utah Highway Patrol (@UTHighwayPatrol) May 4, 2020