Esta cafetera inspirada en un 6 cilindros bóxer de Porsche fue fabricada por una compañía sudafricana. La visión fue la de crear macchiato y espresso de una manera muy particular.

Cafetera inspirada en un 6 cilindros bóxer enfriado por aire

El emblemático motor con cilindros horizontalmente opuestos de la marca alemana, ha sido intervenido en diferentes ocasiones. Desde centros de mesa hasta piezas de arte por sin ningún tipo de fluidos en el interior. Y es que la ingeniería de estos propulsores es digna de admirar, tanto o más, que varios cuadros de tu casa.

Porsche - Cafetera Super Veloce / Cortesía

Este año, la firma Super Veloce de origen sudafricano, ha transformado las características de un motor en la nueva Espresso Veloce RS Black Edition.

Fabricada en acero inoxidable, aleación de aluminio y fibra de carbono, posee dimensiones de: 15″ de largo x 16.5″ de ancho y 13.5″ de alto con un peso superior a 47 libras (21 KG). Sí, no te espantes, no es lo pesado de un bloque, si no imagínate cambiarla de lugar.

Si te preguntas por el precio, será de alrededor de 11 mil dólares, algo así como 262 mil pesos. Y se fabricarán 993 unidades, provenientes del nombre clave de la emblemática generación de Porsche. Esta compañía fabrica un sinnúmero de artículos life style inspirados en los "juguetes" del hombre.

