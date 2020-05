Bentley Mulliner Bacalar "color esperanza" ante el Covid-19

Este ejemplar de Bentley Mulliner Bacalar ganó el concurso internacional de diseño by Mulliner y no, no es un auto de producción… todavía.

El ejemplar forma parte de una competencia digital que lanzó Bentley para que sus colegas y familiares diseñaran un Mulliner Bacalar, roadster biplaza, del cual sólo se fabricaron 12 ejemplares y lo vimos en el Auto Show de Ginebra de manera on-line.

La propuesta ganadora provino de un usuario llamado Eleanor, quien se inspiró en el arcoíris como símbolo de esperanza durante este tiempo de pandemia. Lo impresionante de ello es que técnicamente lograr esta tonalidad es posible de acuerdo al configurador impresionante de colores exteriores e interiores de Bentley Mulliner.

¿Qué colores incluye?

Dragon Red II, Orange Flame, Yellow Flame. Además de los púrpura, verdes, negros, de la paleta de Mulliner.

La competencia también incluirá diseño de interiores más adelante, fue y será juzgada por el jefe de diseño de Bentley Stefan Sielaff.

Bentley Mulliner Bacalar

Sólo 12 unidades estarán disponibles, todas personalizables al máximo. Pero también enfocadas a un diseño de tecnología sustentable. Cuenta con un motor biturbo de 12 cilindros y 6 litros de desplazamiento que produce 641 caballos de fuerza – 667 libras pie. Su nombre se inspira en la laguna yucateca de Bacalar. Utiliza materiales bespoke naturales como lana británica natural, y madera Riverwood de árboles caídos de madera natural. Es un biplaza GT con rines de 22 pulgadas. Presenta una pantalla digital giratoria MMI que puede esconderse para un look más discreto.