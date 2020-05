Nissan México pone a disposición vehículos para el traslado de insumos y personal médico

La cuarentena por el covid-19 continúa, y con ella la ayuda de Nissan México se amplía con el fin de proporcionar facilidades al personal médico quien labora todos los días con pacientes graves.

A través de su red de distribuidores, Nissan México ha puesto a disposición sus vehículos para trasladar insumos y a doctores dentro de la Ciudad de México y en el interior de la República.

“Esta es una muestra más de que ante circunstancias tan retadoras como las que vivimos actualmente, reafirmamos nuestra visión de liderazgo ‘One Team. One Nissan’, sabemos que juntos, somos más fuertes y lograremos salir adelante, porque Nissan está con México en el Camino”, comentó Diego Ramírez, Director de Relaciones Gubernamentales y Asuntos Públicos de Nissan México.

Nissan México continúa ayudando al personal médico

La marca automotriz firmó y anunció su alianza con la red de médicos Blasanmedical en la que se comprometió a proporcionar vehículos de sus agencias distribuidoras ubicadas en Patriotismo, Universidad, Azcapotzalco para trasladar insumos y a los doctores que lo requieran.

Cada una de las agencias estará poniendo a disposición cuatro unidades de los siguientes modelos: Kicks, X-Trail, Sentra y March. Dependiendo de cuál sea la necesidad, Nissan México estará enviando los vehículos aptos para los requerimientos.

Por otro lado, los choferes de la red Blasanmedical están perfectamente capacitados en cuanto a las medidas de seguridad y de higiene que se deben tener en estos casos. Las rutas por las que circulan pasan por la clínica No 32 del IMSS en Villa Coapa, la Unidad de Medicina Familiar No. 163 del IMSS, el Hospital General Regional No. 2 de Traumatología y Ortopedia y el Centro de Rehabilitación Física.

A través de un comunicado de prensa, Nissan México comunicó que Nissan Oaxaca prestará servicios de transportación con chofer para trasladar canastas de alimentos básicos a diferentes localidades y a resguardar la seguridad para levantar denuncias de mujeres víctimas de violencia en localidades del Valle Central de Oaxaca.

