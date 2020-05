Canciones que sin saberlo pueden provocar un accidente automovilístico

De acuerdo a un estudio, se descubrieron que hay ciertas canciones que son sumamente peligrosas al momento de conducir. Esto se debe a que el cambio de ritmos y las voces que tienen las melodías, pueden ser perjudiciales para algunos conductores.

A la mayoría de las personas les gusta manejar escuchando sus canciones favoritas, ya que en muchas ocasiones es de gran ayuda para combatir el estrés.

De acuerdo al experimento realizado por Condused.com y la Universidad de Londres se afirmó que hay canciones que pueden poner en riesgo la seguridad del chofer.

¿Cuáles son las 10 canciones más peligrosas?

La dinámica de este estudio consistió en estudiar el comportamiento de ocho personas: cuatro mujeres y cuatro hombres. Se les pidió que manejarán 500 millas, 250 sin música y 250 con música.

Durante el trayecto, se analizó la manera en la que conducían las personas con o sin música. Los resultados variaron en la aceleración que hacían dependiendo de las canciones que escuchaban.

El conductor que escuchó hip-hop mostró mayor agresividad en el manejo y los que escucharon rock manejaron a velocidades más altas. La diferencia fue sumamente notoria con los que iban escuchando música clásica. Ellos mantuvieron mayor estabilidad.

Basándose en las actitudes de cada uno, Simon Moore, científico de la Universidad de Londres e investigador de este estudio. Afirmó que las siguientes canciones pueden ocasionar accidentes automovilísticos.

Hey Mama- The Black Eyed Peas

Dead on Arrival- Fall Out Boy

Paper Planes- MIA

Walkie Talkie Man- Steriogram

Paradise City- Guns N `Roses

How You Remind Me- Nickelback

Hit the Road- Ray Charles

Get Rhythm- Johnny Cash

Heartless- Kanye West

Young, Wild and Free- Snoop Dogg & Wiz Khalifa ft Bruno Mars

