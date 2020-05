Todo lo que tienes que saber de Mustang Mach 1

Mustang Mach 1 está confirmado y habrá de regresar como modelo de Edición Limitada, con cartas de emoción y adrenalina superiores a Bullitt, pero que no alcancen a un Shelby.

El reto será dejar atrás al Bullitt y sus 480 hp con 420 libras pie de torque, pero no comerse al Shelby GT350 con sus 526 caballos de poder. In between hay 46 caballos bastante buenos para jugar y mi apuesta es que alcance los 500, pero también incorpore equipamiento que mejore el rendimiento y no sólo la potencia. Veamos…

Mustang Mach 1, vista trasera / Cortesía

Mustang Mach 1, ¿qué esperar?

El nombre regresará para el 2021 y está confirmado el V8 5 litros "Coyote". Además ofrecerá un equipo de high performance para ser el Mustang de 5 litros más capaz en la pista. Además, en las imágenes que lanzó Ford de su Mach 1 durante esta semana, destacan un par de aberturas en la rejilla que hacen recordar al primer Mach 1 de 1969. En aquel entonces eran faros adicionales, pero ahora podrían ser entradas de aire para maximizar el enfriamiento del motor.

Mustang Mach 1, rines / Cortesía

En cuanto al diseño general, es muy ancho, tanto como el GT350 y cuenta con un inmenso alerón, cuatro robustos escapes, rines de 19 pulgadas y neumáticos Michelin Pilot Sport Cup 2, para tener el caucho necesario y dominar el asfalto.

¿Cómo convivirá con la gama?

Ford tiene claro que, para continuar explorando el potencial de Mustang debe ofrecer productos tan buenos como Bullitt, pero también dar entrada y salida a estos. Por ello podría ser el fade out del histórico modelo con herencia McQueen.

No hay más datos respecto a la transmisión o mecánica, pero podríamos pensar que estaría en evaluación la caja manual de 6, la automática de 10 relaciones y la doble embrague de 7 de Shelby GT500.